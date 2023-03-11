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Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек
Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек - РИА Новости, 11.03.2023
Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек
Более 300 тысяч человек приняли участие в манифестациях против повышения пенсионного возраста, которые прошли в субботу по всей Франции, сообщил телеканал BFMTV РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:08
2023-03-11T21:08
2023-03-11T21:08
в мире
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч человек приняли участие в манифестациях против повышения пенсионного возраста, которые прошли в субботу по всей Франции, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики. В субботу по всей Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций. По данным МВД, в акциях протеста по всей Франции участвовали 368 тысяч демонстрантов, в Париже - 48 тысяч. При этом ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) утверждает, что в одном только Париже на манифестацию вышли 300 тысяч человек. Шествие в Париже началось в субботу после 14.00 с площади Республики. В демонстрации участвовали представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, молодежные и студенческие организации, сторонники движения "желтые жилеты", а также радикально настроенная молодёжь из black bloc. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе акции протеста во французской столице вспыхнули стычки демонстрантов с правоохранителями. Радикалы провоцировали стражей порядка, забрасывая их бутылками и камнями и запуская в их сторону петарды. Полицейские в ответ стали оттеснять толпу слезоточивым газом и дубинками. По данным префектуры парижской полиции, в ходе шествия были задержаны 26 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230311/protest-1857265173.html
https://ria.ru/20230311/gas-1857239573.html
https://ria.ru/20230215/petitsiya-1852221632.html
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в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек
МВД Франции: в акциях против пенсионной реформы участвовали более 300 тысяч человек
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости.
Более 300 тысяч человек приняли участие в манифестациях против повышения пенсионного возраста, которые прошли в субботу по всей Франции, сообщил телеканал BFMTV
со ссылкой на МВД республики.
В субботу по всей Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.
В Париже полиция задержала 26 человек в ходе акции протеста
По данным МВД, в акциях протеста по всей Франции участвовали 368 тысяч демонстрантов, в Париже - 48 тысяч.
При этом ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) утверждает, что в одном только Париже на манифестацию вышли 300 тысяч человек.
Шествие в Париже началось в субботу после 14.00 с площади Республики. В демонстрации участвовали представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, молодежные и студенческие организации, сторонники движения "желтые жилеты", а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.
В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе акции протеста во французской столице вспыхнули стычки демонстрантов с правоохранителями. Радикалы провоцировали стражей порядка, забрасывая их бутылками и камнями и запуская в их сторону петарды. Полицейские в ответ стали оттеснять толпу слезоточивым газом и дубинками.
По данным префектуры парижской полиции, в ходе шествия были задержаны 26 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы