https://ria.ru/20230311/protest-1857269862.html

Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек

Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек - РИА Новости, 11.03.2023

Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек

Более 300 тысяч человек приняли участие в манифестациях против повышения пенсионного возраста, которые прошли в субботу по всей Франции, сообщил телеканал BFMTV РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:08

2023-03-11T21:08

2023-03-11T21:08

в мире

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч человек приняли участие в манифестациях против повышения пенсионного возраста, которые прошли в субботу по всей Франции, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики. В субботу по всей Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций. По данным МВД, в акциях протеста по всей Франции участвовали 368 тысяч демонстрантов, в Париже - 48 тысяч. При этом ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) утверждает, что в одном только Париже на манифестацию вышли 300 тысяч человек. Шествие в Париже началось в субботу после 14.00 с площади Республики. В демонстрации участвовали представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, молодежные и студенческие организации, сторонники движения "желтые жилеты", а также радикально настроенная молодёжь из black bloc. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе акции протеста во французской столице вспыхнули стычки демонстрантов с правоохранителями. Радикалы провоцировали стражей порядка, забрасывая их бутылками и камнями и запуская в их сторону петарды. Полицейские в ответ стали оттеснять толпу слезоточивым газом и дубинками. По данным префектуры парижской полиции, в ходе шествия были задержаны 26 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230311/protest-1857265173.html

https://ria.ru/20230311/gas-1857239573.html

https://ria.ru/20230215/petitsiya-1852221632.html

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в мире, франция, элизабет борн