https://ria.ru/20230311/protest-1857265173.html

В Париже полиция задержала 26 человек в ходе акции протеста

В Париже полиция задержала 26 человек в ходе акции протеста - РИА Новости, 11.03.2023

В Париже полиция задержала 26 человек в ходе акции протеста

Полиция в субботу задержала 26 человек в ходе акции протеста против пенсионной реформы в Париже, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:39

2023-03-11T20:39

2023-03-11T20:39

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Полиция в субботу задержала 26 человек в ходе акции протеста против пенсионной реформы в Париже, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру. В субботу в Париже десятки человек вышли на протестную акцию на фоне седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Среди демонстрантов - представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, молодежные и студенческие организации, сторонники движения "желтые жилеты", а также радикально настроенная молодёжь из black bloc. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе акции протеста во французской столице вспыхнули стычки демонстрантов с правоохранителями. Радикалы провоцировали страж порядка, забрасывая их бутылками и камнями и запуская в их сторону петарды. Полицейские в ответ стали оттеснять толпу слезоточивым газом и дубинками. По данным префектуры парижской полиции, в ходе шествия было произведено 26 задержаний. Среди причин - ношение запрещенного оружия и насилие против органов правопорядка. В субботу по всей Франции проходит седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день запланированы 230 протестных акций. Движение поездов национальной железнодорожной компании SNCF сильно нарушено, около 20% рейсов в парижском аэропорту Орли отменены. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857263179.html

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в мире, франция, париж, элизабет борн, sncf