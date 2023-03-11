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Тысячи фермеров вышли на протестную акцию в Гааге, есть задержанные - РИА Новости, 11.03.2023
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19:07 11.03.2023 (обновлено: 19:15 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/protest-1857253043.html
Тысячи фермеров вышли на протестную акцию в Гааге, есть задержанные
Тысячи фермеров вышли на протестную акцию в Гааге, есть задержанные - РИА Новости, 11.03.2023
Тысячи фермеров вышли на протестную акцию в Гааге, есть задержанные
Тысячи фермеров вышли в субботу на протестную акцию в Гааге, есть задержанные, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:07
2023-03-11T19:15
в мире
нидерланды
гаага
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Тысячи фермеров вышли в субботу на протестную акцию в Гааге, есть задержанные, сообщает портал NL Times. В субботу тысячи фермеров собрались в парке Zuiderpark в Гааге по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FDF). В парк также заехали тракторы и грузовики. Сообщается, что один водитель был задержан за нарушение, а транспортное средство было конфисковано. Мужчина оказал сопротивление при задержании, в результате чего двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Территория, где проходит демонстрация, оцеплена полицией. Фермерская организация Farmers Defense Force (FDF) ранее сообщила, что ожидает участия в акции 100 тысяч демонстрантов. По данным муниципалитета, на демонстрацию могут выйти 25 тысяч человек. В фермерской организации отметили, что протестующие выступают ​​не только против азотной политики правительства, но и недовольны рядом других социальных проблем, таких как дело о пособиях и газовый кризис в Гронингене. Летом фермеры в Нидерландах несколько дней подряд блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической сфере. Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры заявили, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html
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в мире, нидерланды, гаага
В мире, Нидерланды, Гаага
Тысячи фермеров вышли на протестную акцию в Гааге, есть задержанные

NL Times: тысячи фермеров вышли на протестную акцию в Гааге, есть задержанные

© AFP 2023 / ROBIN UTRECHTАкция протеста фермеров в Гааге
Акция протеста фермеров в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / ROBIN UTRECHT
Акция протеста фермеров в Гааге
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Тысячи фермеров вышли в субботу на протестную акцию в Гааге, есть задержанные, сообщает портал NL Times.
В субботу тысячи фермеров собрались в парке Zuiderpark в Гааге по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FDF). В парк также заехали тракторы и грузовики.
Трактористы заблокировали центр Брюсселя на митинге против закрытия ферм ради экологии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Сообщается, что один водитель был задержан за нарушение, а транспортное средство было конфисковано. Мужчина оказал сопротивление при задержании, в результате чего двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
Территория, где проходит демонстрация, оцеплена полицией.
Фермерская организация Farmers Defense Force (FDF) ранее сообщила, что ожидает участия в акции 100 тысяч демонстрантов. По данным муниципалитета, на демонстрацию могут выйти 25 тысяч человек.
В фермерской организации отметили, что протестующие выступают ​​не только против азотной политики правительства, но и недовольны рядом других социальных проблем, таких как дело о пособиях и газовый кризис в Гронингене.
Летом фермеры в Нидерландах несколько дней подряд блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической сфере. Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры заявили, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
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