https://ria.ru/20230311/protest-1857249313.html

В Париже произошли столкновения полиции с протестующими

В Париже произошли столкновения полиции с протестующими - РИА Новости, 11.03.2023

В Париже произошли столкновения полиции с протестующими

Столкновения между полицией и демонстрантами вспыхнули на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, правоохранители оттесняют толпу дубинками, передает РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:34

2023-03-11T18:34

2023-03-11T18:35

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения между полицией и демонстрантами вспыхнули на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, правоохранители оттесняют толпу дубинками, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в Париже с площади Республики началось шествие на фоне седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. По оценкам корреспондента РИА Новости, в акции участвуют десятки тысяч человек. Среди демонстрантов - представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, молодежные и студенческие организации, сторонники движения "желтые жилеты", а также радикально настроенная молодёжь из black bloc. Акция проходила мирно, пока радикалы не начали забрасывать полицию бутылками и запускать в их сторону петарды. Правоохранители применили слезоточивый газ. В настоящий момент столкновения манифестантов и сотрудников полиции происходят на площади Бастилии. Полицейские пытаются оттеснить многотысячную толпу: в ход идут дубинки и слезоточивый газ. На площади образовалось большое скопление протестующих. Конечной точкой маршрута должна стать площадь Нации. В субботу по всей Франции проходит седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день запланированы 230 протестных акций. Движение поездов национальной железнодорожной компании SNCF сильно нарушено, около 20% рейсов в парижском аэропорту Орли отменены. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230310/protest-1857129010.html

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Слезоточивый газ и файеры: митинг против пенсионной реформы в Париже Тысячи человек участвуют в массовой демонстрации в Париже на фоне уже седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста 2023-03-11T18:34 true PT1M14S

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в мире, франция, париж, элизабет борн, sncf