https://ria.ru/20230311/protest-1857234215.html

В Париже проходит демонстрация на фоне забастовки против пенсионной реформы

В Париже проходит демонстрация на фоне забастовки против пенсионной реформы - РИА Новости, 11.03.2023

В Париже проходит демонстрация на фоне забастовки против пенсионной реформы

Десятки тысяч человек участвуют в массовой демонстрации в Париже на фоне уже седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста, передаёт РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:58

2023-03-11T16:58

2023-03-11T17:13

в мире

париж

анастасия иванова

франция

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857235770_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e18d9b3383537a71132e658c6495199.jpg

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Десятки тысяч человек участвуют в массовой демонстрации в Париже на фоне уже седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу по всей Франции проходит седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день запланированы 230 протестных акций. Движение поездов национальной железнодорожной компании SNCF сильно нарушено, около 20% рейсов в парижском аэропорту Орли отменены. Демонстрация против повышения пенсионного возраста в Париже началась после 14.00 (16.00 мск) на площади Республики. Многотысячная колонна движется в сторону площади Нации. По оценкам корреспондента РИА Новости, в шествии участвуют десятки тысяч человек. Среди демонстрантов - представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, молодежные и студенческие организации, сторонники движения "желтые жилеты", а также радикально настроенная молодёжь из black bloc. Все они вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с продавливаемым французскими властями законопроектом о пенсионной реформе. Надписи на плакатах манифестантов гласят: "Пенсионный возраст должен быть 60 лет для всех!", "Повысьте зарплату, а не пенсионный возраст!", "Пенсионная реформа? Нет, спасибо". "Я против представленного властями проекта пенсионной реформы, я выступаю за проект универсальной пенсионной реформы, который был предложен в 2018 году. Конечно, есть люди старше 62 лет, которые могут продолжать работать, если они этого хотят. Однако нельзя заставлять людей работать, если они всю жизнь и так занимались тяжелым трудом, после 62 лет. Мне нравится то, чем я занимаюсь, но мне уже тяжело рано вставать и я быстро начинаю чувствовать усталость", - рассказал в беседе с агентством участник манифестации. По его словам, больше всего от этой реформы пострадают французы, работающие в сфере строительства, ресторанного бизнеса, здравоохранения и работники транспорта. Французская разведка ожидает участия на манифестации в столице от 70 до 100 тысяч человек, а по всей Франции - до одного миллиона. Во вторник во Франции прошла общенациональная забастовка почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект. На фоне забастовки всей Франции 7 марта прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД, в них приняли участие 1,2 миллиона человек. На многих акциях произошли стычки демонстрантов с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230309/frantsiya-1856782526.html

https://ria.ru/20230309/radikaly-1856827254.html

https://ria.ru/20230310/protest-1857129010.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Слезоточивый газ и файеры: митинг против пенсионной реформы в Париже Тысячи человек участвуют в массовой демонстрации в Париже на фоне уже седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста 2023-03-11T16:58 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, анастасия иванова, франция, элизабет борн