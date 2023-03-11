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Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины

Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины - РИА Новости, 11.03.2023

Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины в следующем году, соответствующее видео опубликовано в РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:28

2023-03-11T17:28

2023-03-11T18:30

украина

евгений пригожин

политика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины в следующем году, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Оркестр Вагнера". "Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты — в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю, то тогда будет все хорошо. Снаряды будут не нужны", — отметил он.Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта 2024 года.

украина

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, евгений пригожин, политика