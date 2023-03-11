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Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины - РИА Новости, 11.03.2023
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17:28 11.03.2023 (обновлено: 18:30 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/prigozhin-1857238533.html
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины - РИА Новости, 11.03.2023
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины в следующем году, соответствующее видео опубликовано в РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:28
2023-03-11T18:30
украина
евгений пригожин
политика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины в следующем году, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Оркестр Вагнера". "Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты — в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю, то тогда будет все хорошо. Снаряды будут не нужны", — отметил он.Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта 2024 года.
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украина, евгений пригожин, политика
Украина, Евгений Пригожин, Политика
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины

Глава "Вагнера" Пригожинсообщил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Кадр видео обращения Евгения Пригожина
Кадр видео обращения Евгения Пригожина
Кадр видео обращения Евгения Пригожина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины в следующем году, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Оркестр Вагнера".
"Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты — в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю, то тогда будет все хорошо. Снаряды будут не нужны", — отметил он.
Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта 2024 года.
 
УкраинаЕвгений ПригожинПолитика
 
 
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