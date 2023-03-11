https://ria.ru/20230311/prigozhin-1857238533.html
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины - РИА Новости, 11.03.2023
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины в следующем году, соответствующее видео опубликовано в РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:28
2023-03-11T17:28
2023-03-11T18:30
украина
евгений пригожин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_0:0:1957:1100_1920x0_80_0_0_fe7e4b118afc87867976250f1a2fc2d8.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины в следующем году, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Оркестр Вагнера". "Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты — в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю, то тогда будет все хорошо. Снаряды будут не нужны", — отметил он.Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта 2024 года.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_103:0:1570:1100_1920x0_80_0_0_d0ce97e5a2861464067ae94a26ec6973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евгений пригожин, политика
Украина, Евгений Пригожин, Политика
Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины
Глава "Вагнера" Пригожинсообщил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году