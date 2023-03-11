https://ria.ru/20230311/praga-1857270720.html

Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги

Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги - РИА Новости, 11.03.2023

Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги

В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:21

2023-03-11T21:21

2023-03-11T22:01

в мире

прага

чехия

украина

петр фиала

евросоюз

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади, сообщило сетевое издание Idnes."Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея. Полиция задержала 15 человек, в результате столкновения один из правоохранителей был ранен", — говорится в материале.Полицейские оцепили здание, чтобы не пропустить митингующих внутрь. Люди на улице скандировали: "Мы хотим чешский флаг".Днем в субботу на Вацлавской площади в центре Праги прошла манифестация под девизом "Чехия против нищеты". В ней приняли участие около десяти тысяч человек. Основное требование протестующих — отставка правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и ее гражданам.По данным полиции, на акции был задержан молодой человек с изображением буквы Z на рюкзаке. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием.

https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html

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чехия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, прага, чехия, украина, петр фиала, евросоюз