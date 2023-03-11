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Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги - РИА Новости, 11.03.2023
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21:21 11.03.2023 (обновлено: 22:01 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/praga-1857270720.html
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги - РИА Новости, 11.03.2023
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги
В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:21
2023-03-11T22:01
в мире
прага
чехия
украина
петр фиала
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади, сообщило сетевое издание Idnes."Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея. Полиция задержала 15 человек, в результате столкновения один из правоохранителей был ранен", — говорится в материале.Полицейские оцепили здание, чтобы не пропустить митингующих внутрь. Люди на улице скандировали: "Мы хотим чешский флаг".Днем в субботу на Вацлавской площади в центре Праги прошла манифестация под девизом "Чехия против нищеты". В ней приняли участие около десяти тысяч человек. Основное требование протестующих — отставка правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и ее гражданам.По данным полиции, на акции был задержан молодой человек с изображением буквы Z на рюкзаке. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием.
https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html
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в мире, прага, чехия, украина, петр фиала, евросоюз
В мире, Прага, Чехия, Украина, Петр Фиала, Евросоюз
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги

Idnes: в Праге протестующие попытались снять украинский флаг со здания Национального музея

© AP Photo / Petr David JosekМитинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и за отставку правительства Чехии
Митинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и за отставку правительства Чехии - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Митинг в Праге в поддержку переговоров с Россией и за отставку правительства Чехии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади, сообщило сетевое издание Idnes.
"Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея. Полиция задержала 15 человек, в результате столкновения один из правоохранителей был ранен", — говорится в материале.
Полицейские оцепили здание, чтобы не пропустить митингующих внутрь. Люди на улице скандировали: "Мы хотим чешский флаг".
Днем в субботу на Вацлавской площади в центре Праги прошла манифестация под девизом "Чехия против нищеты". В ней приняли участие около десяти тысяч человек. Основное требование протестующих — отставка правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и ее гражданам.
По данным полиции, на акции был задержан молодой человек с изображением буквы Z на рюкзаке. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием.
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