https://ria.ru/20230311/praga-1857270720.html
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги - РИА Новости, 11.03.2023
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги
В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:21
2023-03-11T21:21
2023-03-11T22:01
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чехия
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петр фиала
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади, сообщило сетевое издание Idnes."Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея. Полиция задержала 15 человек, в результате столкновения один из правоохранителей был ранен", — говорится в материале.Полицейские оцепили здание, чтобы не пропустить митингующих внутрь. Люди на улице скандировали: "Мы хотим чешский флаг".Днем в субботу на Вацлавской площади в центре Праги прошла манифестация под девизом "Чехия против нищеты". В ней приняли участие около десяти тысяч человек. Основное требование протестующих — отставка правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и ее гражданам.По данным полиции, на акции был задержан молодой человек с изображением буквы Z на рюкзаке. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием.
https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прага, чехия, украина, петр фиала, евросоюз
В мире, Прага, Чехия, Украина, Петр Фиала, Евросоюз
Протестующие попытались сорвать украинский флаг в центре Праги
Idnes: в Праге протестующие попытались снять украинский флаг со здания Национального музея
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
В Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади, сообщило сетевое издание Idnes
.
"Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея. Полиция задержала 15 человек, в результате столкновения один из правоохранителей был ранен", — говорится в материале.
Полицейские оцепили здание, чтобы не пропустить митингующих внутрь. Люди на улице скандировали: "Мы хотим чешский флаг".
Днем в субботу на Вацлавской площади в центре Праги прошла манифестация под девизом "Чехия против нищеты". В ней приняли участие около десяти тысяч человек. Основное требование протестующих — отставка правительства премьера Петра Фиалы
, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС
в ущерб интересам республики и ее гражданам.
По данным полиции, на акции был задержан молодой человек с изображением буквы Z на рюкзаке. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием.
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