https://ria.ru/20230311/pozner-1857273982.html
В Москве отменили творческий вечер Познера
В Москве отменили творческий вечер Познера - РИА Новости, 11.03.2023
В Москве отменили творческий вечер Познера
Творческий вечер журналиста Владимира Познера, который должен был пройти 8 апреля в Москве, отменили, сообщается на сайте Московского международного дома... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T22:08
2023-03-11T22:08
2023-03-11T22:58
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московский международный дом музыки
владимир познер
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Творческий вечер журналиста Владимира Познера, который должен был пройти 8 апреля в Москве, отменили, сообщается на сайте Московского международного дома музыки. "Уважаемые зрители, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено", - говорится в сообщении. На сайте уточнили, что деньги за билеты будут возвращены до 17 апреля. По информации с сайта, Познер в ходе встречи должен был поделиться своим мнением по актуальным вопросам современности со своими зрителями. На творческом вечере были предусмотрены ответы на вопросы публики. В Доме музыки уточнили, что мероприятие отменили организаторы. "Дом музыки не является организатором этого мероприятия, мы предоставляем просто площадку", - отметили в пресс-службе. Журналист и телеведущий Владимир Познер родился 1 апреля 1934. С 1960 года по 1961 год был литературным секретарем Самуила Маршака. Был ведущим еженедельных программ "Мы", "Человек в маске", "Тур де Франс". Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, многократный лауреат "ТЭФИ". Программа Познера на Первом канале выходила до 28 февраля 2022 года. В марте прошлого года журналист сообщил, что "Первый" стал информационным каналом и таким останется до конца спецоперации РФ на Украине, именно это является причиной отсутствия программы "Познер" в эфире.
https://ria.ru/20230306/mkht-1856147339.html
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москва, россия, украина, самуил маршак, московский международный дом музыки, владимир познер, общество
Москва, Россия, Украина, Самуил Маршак, Московский международный Дом музыки, Владимир Познер, Общество
В Москве отменили творческий вечер Познера
В Москве отменили творческий вечер журналиста Познера, запланированный на 8 апреля