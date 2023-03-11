https://ria.ru/20230311/pozhar-1857230560.html

На северо-востоке Москвы загорелось административное здание

На северо-востоке Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 11.03.2023

На северо-востоке Москвы загорелось административное здание

Административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация людей, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:36

2023-03-11T16:36

2023-03-11T17:01

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация людей, сообщает столичный главк МЧС России."11 марта в 15.42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Королева, дом 13... Из здания проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.Как уточняется, по прибытии установлено, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания. Предварительно, никто не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)