https://ria.ru/20230311/pozhar-1857230560.html
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 11.03.2023
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание
Административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация людей, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:36
2023-03-11T16:36
2023-03-11T17:01
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация людей, сообщает столичный главк МЧС России."11 марта в 15.42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Королева, дом 13... Из здания проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.Как уточняется, по прибытии установлено, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания. Предварительно, никто не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание
Административное здание горит на улице Академика Королева в Москве, проводится эвакуация