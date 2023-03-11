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На северо-востоке Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 11.03.2023
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16:36 11.03.2023 (обновлено: 17:01 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857230560.html
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 11.03.2023
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание
Административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация людей, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:36
2023-03-11T17:01
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация людей, сообщает столичный главк МЧС России."11 марта в 15.42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Королева, дом 13... Из здания проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.Как уточняется, по прибытии установлено, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания. Предварительно, никто не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание

Административное здание горит на улице Академика Королева в Москве, проводится эвакуация

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация людей, сообщает столичный главк МЧС России.
"11 марта в 15.42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Королева, дом 13... Из здания проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.
Как уточняется, по прибытии установлено, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания. Предварительно, никто не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.
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