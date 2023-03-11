https://ria.ru/20230311/polsha-1857207116.html
В Польше потребовали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев
В Польше потребовали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев - РИА Новости, 11.03.2023
В Польше потребовали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев
пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста в статье для издания Mysl Polska. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T12:35
2023-03-11T12:35
2023-03-11T14:14
в мире
польша
украина
матеуш моравецкий
беженцы
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Польше пора значительно снизить материальную поддержку украинских беженцев, пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста в статье для издания Mysl Polska."Безумные политические решения команды Матеуша Моравецкого, принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьезную проблему. Сегодня у нас есть 1,7 миллиона безработных, которых нужно содержать. Пора покончить с политикой "хорошего дяди". Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает", — считает Пяста.По его словам, в начале конфликта бесплатная помощь в части проживания и питания вызывала наименьшие споры."На волне сочувствия мы как общество решили, что можем позволить себе такой гуманитарный жест. Однако по прошествии недель и месяцев экстренная помощь превратилась в спонсорство пребывания "все включено" для сотен тысяч мигрантов. Любые попытки понизить уровень помощи встречали агрессивную реакцию со стороны все более требовательных украинцев", — пишет автор.Историк напомнил о событиях в Перемышле, где организованные украинские банды пересекали польскую границу, получали пособия и спокойно возвращались домой. К тому времени, как это стало широко известно, из польских налогоплательщиков уже выкачали миллионы злотых, заключил он.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.В конце января вступили в силу поправки к польскому закону о помощи гражданам Украины. Теперь бесплатное питание и проживание украинцы смогут получать не дольше 120 дней с момента первого въезда. На период от 120 до 180 дней они должны будут покрыть половину расходов на помощь, а после 180 дней — 75 процентов.
https://ria.ru/20230310/polsha-1857054975.html
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в мире, польша, украина, матеуш моравецкий, беженцы
В мире, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий, Беженцы
В Польше потребовали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев
Mysl Polska: польский историк Пяста призвал прекратить спонсировать украинских беженцев
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Польше пора значительно снизить материальную поддержку украинских беженцев,
пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста в статье для издания Mysl Polska
.
"Безумные политические решения команды Матеуша Моравецкого, принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьезную проблему. Сегодня у нас есть 1,7 миллиона безработных, которых нужно содержать. Пора покончить с политикой "хорошего дяди". Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает", — считает Пяста.
По его словам, в начале конфликта бесплатная помощь в части проживания и питания вызывала наименьшие споры.
"На волне сочувствия мы как общество решили, что можем позволить себе такой гуманитарный жест. Однако по прошествии недель и месяцев экстренная помощь превратилась в спонсорство пребывания "все включено" для сотен тысяч мигрантов. Любые попытки понизить уровень помощи встречали агрессивную реакцию со стороны все более требовательных украинцев", — пишет автор.
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Историк напомнил о событиях в Перемышле, где организованные украинские банды пересекали польскую границу, получали пособия и спокойно возвращались домой. К тому времени, как это стало широко известно, из польских налогоплательщиков уже выкачали миллионы злотых, заключил он.
По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
В конце января вступили в силу поправки к польскому закону о помощи гражданам Украины. Теперь бесплатное питание и проживание украинцы смогут получать не дольше 120 дней с момента первого въезда. На период от 120 до 180 дней они должны будут покрыть половину расходов на помощь, а после 180 дней — 75 процентов.
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