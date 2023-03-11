https://ria.ru/20230311/politsiya-1857278167.html
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте - РИА Новости, 11.03.2023
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте
Правоохранительные органы в Новороссийске ищут мужчину, который с оружием в руках ходил по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:29
2023-03-11T23:29
2023-03-11T23:29
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новороссийск
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы в Новороссийске ищут мужчину, который с оружием в руках ходил по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте, сообщили в городском УМВД. В сети распространилось видео, на котором показано, как в лифт заходит мужчина и начинает позировать перед зеркалом с оружием: отводит затвор, проверяет обойму и целится. По словам местных жителей, мужчину неоднократно видели прогуливающимся по дому с оружием в руках. "По факту размещения видео и информации в сети интернет в Управлении МВД России по городу Новороссийску назначено проведение проверки… Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.
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происшествия, новороссийск, россия
Происшествия, Новороссийск, Россия
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием перед зеркалом в лифте