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В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте - РИА Новости, 11.03.2023
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23:29 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/politsiya-1857278167.html
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте - РИА Новости, 11.03.2023
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте
Правоохранительные органы в Новороссийске ищут мужчину, который с оружием в руках ходил по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:29
2023-03-11T23:29
происшествия
новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы в Новороссийске ищут мужчину, который с оружием в руках ходил по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте, сообщили в городском УМВД. В сети распространилось видео, на котором показано, как в лифт заходит мужчина и начинает позировать перед зеркалом с оружием: отводит затвор, проверяет обойму и целится. По словам местных жителей, мужчину неоднократно видели прогуливающимся по дому с оружием в руках. "По факту размещения видео и информации в сети интернет в Управлении МВД России по городу Новороссийску назначено проведение проверки… Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230311/podozrevaemyy-1857272371.html
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происшествия, новороссийск, россия
Происшествия, Новороссийск, Россия
В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием в лифте

В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием перед зеркалом в лифте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы в Новороссийске ищут мужчину, который с оружием в руках ходил по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте, сообщили в городском УМВД.
В сети распространилось видео, на котором показано, как в лифт заходит мужчина и начинает позировать перед зеркалом с оружием: отводит затвор, проверяет обойму и целится. По словам местных жителей, мужчину неоднократно видели прогуливающимся по дому с оружием в руках.
"По факту размещения видео и информации в сети интернет в Управлении МВД России по городу Новороссийску назначено проведение проверки… Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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