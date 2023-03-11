https://ria.ru/20230311/pogoda-1857218397.html
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье - РИА Новости, 11.03.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в столице до утра воскресенья, возможен ледяной дождь и гололедица, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:37
2023-03-11T14:37
2023-03-11T14:37
общество
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в столице до утра воскресенья, возможен ледяной дождь и гололедица, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, до 9.00 12 марта в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что также сохранится мокрый снег, возможен ледяной дождь, образование гололедицы. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230311/moskva-1857197492.html
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общество, москва, международный женский день
Общество, Москва, Международный женский день
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье с порывами до 18 метров в секунду