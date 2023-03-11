https://ria.ru/20230311/podrostok-1857256314.html

В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра

В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра - РИА Новости, 11.03.2023

В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра

Четырнадцатилетнего подростка зажало в эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, его увезли на скорой в больницу, по факту инцидента началась проверка,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T19:28

2023-03-11T19:28

2023-03-11T19:28

происшествия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка зажало в эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, его увезли на скорой в больницу, по факту инцидента началась проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием 14-летнего подростка в торговом центре", – говорится в сообщении. По информации ведомства, в субботу подросток в торговом центре на улице Блюхера травмировался при подъеме на эскалаторе. Мальчик не обратил внимания "на приближение к конечной точке на поднимающем механизме", в результате чего оказался зажат между перилами и следующей секцией эскалатора. Прокуратура изучается видеозапись инцидента, подростка госпитализировали на скорой в больницу, добавили в пресс-службе. По информации местных СМИ, перед падением ребенок катался на перилах.

https://ria.ru/20230107/metro-1843391018.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург