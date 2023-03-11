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В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра - РИА Новости, 11.03.2023
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19:28 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/podrostok-1857256314.html
В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра
В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра - РИА Новости, 11.03.2023
В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра
Четырнадцатилетнего подростка зажало в эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, его увезли на скорой в больницу, по факту инцидента началась проверка,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:28
2023-03-11T19:28
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка зажало в эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, его увезли на скорой в больницу, по факту инцидента началась проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием 14-летнего подростка в торговом центре", – говорится в сообщении. По информации ведомства, в субботу подросток в торговом центре на улице Блюхера травмировался при подъеме на эскалаторе. Мальчик не обратил внимания "на приближение к конечной точке на поднимающем механизме", в результате чего оказался зажат между перилами и следующей секцией эскалатора. Прокуратура изучается видеозапись инцидента, подростка госпитализировали на скорой в больницу, добавили в пресс-службе. По информации местных СМИ, перед падением ребенок катался на перилах.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра

В Екатеринбурге подростка зажало в эскалаторе торгового центра, его увезли в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка зажало в эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, его увезли на скорой в больницу, по факту инцидента началась проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием 14-летнего подростка в торговом центре", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в субботу подросток в торговом центре на улице Блюхера травмировался при подъеме на эскалаторе. Мальчик не обратил внимания "на приближение к конечной точке на поднимающем механизме", в результате чего оказался зажат между перилами и следующей секцией эскалатора.
Прокуратура изучается видеозапись инцидента, подростка госпитализировали на скорой в больницу, добавили в пресс-службе. По информации местных СМИ, перед падением ребенок катался на перилах.
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