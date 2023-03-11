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Пермский полицейский спас девушку от самоубийства

Пермский полицейский спас девушку от самоубийства - РИА Новости, 11.03.2023

Пермский полицейский спас девушку от самоубийства

В Пермском крае полицейский спас от самоубийства девушку, поругавшуюся с молодым человеком, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T13:34

2023-03-11T13:34

2023-03-11T14:38

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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. В Пермском крае полицейский спас от самоубийства девушку, поругавшуюся с молодым человеком, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По информации ведомства, инцидент произошел в Октябрьском городском округе. В полицию обратился молодой человек, который рассказал, что поругался с девушкой, а так закрылась в доме и не отвечает на его звонки. Он опасался, что девушка может попытаться свести счеты с жизнью. Полицейские и спасатели отправились на место. На звонки в дверь и на мобильный девушка не отвечала. Тогда правоохранители решили вскрыть входную дверь квартиры."Зайдя в жилище, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому округу Александр Дьяков обнаружил, что межкомнатная дверь, ведущая из коридора в комнату, закрыта изнутри. Поняв, что сейчас важна каждая секунда, он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани", — говорится в релизеДевушке оказали медицинскую помощь. Сейчас угрозы ее жизни и здоровью нет.

https://ria.ru/20230209/rebenok-1850908994.html

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Екатерина Зайцева

пермь, пермский край, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)