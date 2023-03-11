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Пермский полицейский спас девушку от самоубийства - РИА Новости, 11.03.2023
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13:34 11.03.2023 (обновлено: 14:38 11.03.2023)
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Пермский полицейский спас девушку от самоубийства
Пермский полицейский спас девушку от самоубийства - РИА Новости, 11.03.2023
Пермский полицейский спас девушку от самоубийства
В Пермском крае полицейский спас от самоубийства девушку, поругавшуюся с молодым человеком, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:34
2023-03-11T14:38
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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. В Пермском крае полицейский спас от самоубийства девушку, поругавшуюся с молодым человеком, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По информации ведомства, инцидент произошел в Октябрьском городском округе. В полицию обратился молодой человек, который рассказал, что поругался с девушкой, а так закрылась в доме и не отвечает на его звонки. Он опасался, что девушка может попытаться свести счеты с жизнью. Полицейские и спасатели отправились на место. На звонки в дверь и на мобильный девушка не отвечала. Тогда правоохранители решили вскрыть входную дверь квартиры."Зайдя в жилище, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому округу Александр Дьяков обнаружил, что межкомнатная дверь, ведущая из коридора в комнату, закрыта изнутри. Поняв, что сейчас важна каждая секунда, он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани", — говорится в релизеДевушке оказали медицинскую помощь. Сейчас угрозы ее жизни и здоровью нет.
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пермь, пермский край, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Пермь, Пермский край, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пермский полицейский спас девушку от самоубийства

В Пермском крае полицейский спас девушку, которая хотела свести счеты с жизнью

© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краюОперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу старший лейтенант полиции Александр Дьяков
Оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу старший лейтенант полиции Александр Дьяков - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу старший лейтенант полиции Александр Дьяков
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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. В Пермском крае полицейский спас от самоубийства девушку, поругавшуюся с молодым человеком, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел в Октябрьском городском округе. В полицию обратился молодой человек, который рассказал, что поругался с девушкой, а так закрылась в доме и не отвечает на его звонки. Он опасался, что девушка может попытаться свести счеты с жизнью.
Полицейские и спасатели отправились на место. На звонки в дверь и на мобильный девушка не отвечала. Тогда правоохранители решили вскрыть входную дверь квартиры.
"Зайдя в жилище, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому округу Александр Дьяков обнаружил, что межкомнатная дверь, ведущая из коридора в комнату, закрыта изнутри. Поняв, что сейчас важна каждая секунда, он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани", — говорится в релизе
Девушке оказали медицинскую помощь. Сейчас угрозы ее жизни и здоровью нет.
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Хорошие новостиПермьПермский крайРоссияПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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