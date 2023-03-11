https://ria.ru/20230311/parizh-1857208693.html

В Госдуме напомнили Макрону, как русская армия вошла в Париж

В Госдуме напомнили Макрону, как русская армия вошла в Париж - РИА Новости, 11.03.2023

В Госдуме напомнили Макрону, как русская армия вошла в Париж

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не забывать уроки истории и помнить, как русская армия вошла в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T12:58

2023-03-11T12:58

2023-03-11T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не забывать уроки истории и помнить, как русская армия вошла в Париж. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь киевским войскам начать контрнаступление. "Через год исполнится 210 лет с тех пор, как 31 марта 1814 года русская армия вошла в Париж, разгромив, казалось, в то время непобедимую армию Наполеона. Во имя этой победы объединился весь российский народ. Так вот: Макрону необходимо хорошо знать историю. Выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию", — сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной. "Мы обязаны возродить память об этом подвиге народа, а Макрон пусть помнит уроки истории. Заучит наизусть и никогда впредь не ошибается", — подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230311/putin-1857199397.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, париж, эммануэль макрон, леонид ивлев, госдума рф