https://ria.ru/20230311/otpusk-1857206731.html

Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска

Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска - РИА Новости, 11.03.2023

Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в этом году станут Крым, Сочи и Алтай, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T12:33

2023-03-11T12:33

2023-03-11T14:55

новости - туризм

сочи

байкал

краснодарский край

superjob

отдых в россии

отпуск

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в этом году станут Крым, Сочи и Алтай, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob."Делясь планами на это лето, 21 процент респондентов рассказали, что планируют провести отпуск в поездке по стране. В пятерку наиболее популярных направлений этого лета вошли: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург", — говорится в исследовании.По полученным данным, 17 процентов опрошенных проведут отпуск дома или на даче. За границу намерены поехать только четыре процента россиян.Поездки по стране или за рубеж (23 и десять процентов соответственно) в основном планируют люди в возрасте до 34 лет. Респонденты старше 45 лет собираются отдыхать на даче или в деревне (20 процентов).Помимо Крыма, Сочи и Алтая, россияне рассматривают Байкал, Санкт-Петербург, Москву, Калининград, курорты Кавказа, Дагестан и Анапу. Собирающиеся за границу отдают предпочтение Турции, Тунису, Абхазии, Греции и Кубе.Исследование проводилось с 21 февраля по 7 марта этого года. В нем приняли участие три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения по всей стране.

https://ria.ru/20230309/otpusk-1856701657.html

https://ria.ru/20230302/otdykh-1855458721.html

сочи

байкал

краснодарский край

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новости - туризм, сочи, байкал, краснодарский край, superjob, отдых в россии, отпуск