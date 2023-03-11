Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 11.03.2023 (обновлено: 14:55 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/otpusk-1857206731.html
Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска
Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска - РИА Новости, 11.03.2023
Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска
Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в этом году станут Крым, Сочи и Алтай, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T12:33
2023-03-11T14:55
новости - туризм
сочи
байкал
краснодарский край
superjob
отдых в россии
отпуск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646763_0:82:3077:1813_1920x0_80_0_0_f63e5cbdc5a7f87654442fe59e00c417.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в этом году станут Крым, Сочи и Алтай, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob."Делясь планами на это лето, 21 процент респондентов рассказали, что планируют провести отпуск в поездке по стране. В пятерку наиболее популярных направлений этого лета вошли: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург", — говорится в исследовании.По полученным данным, 17 процентов опрошенных проведут отпуск дома или на даче. За границу намерены поехать только четыре процента россиян.Поездки по стране или за рубеж (23 и десять процентов соответственно) в основном планируют люди в возрасте до 34 лет. Респонденты старше 45 лет собираются отдыхать на даче или в деревне (20 процентов).Помимо Крыма, Сочи и Алтая, россияне рассматривают Байкал, Санкт-Петербург, Москву, Калининград, курорты Кавказа, Дагестан и Анапу. Собирающиеся за границу отдают предпочтение Турции, Тунису, Абхазии, Греции и Кубе.Исследование проводилось с 21 февраля по 7 марта этого года. В нем приняли участие три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения по всей стране.
https://ria.ru/20230309/otpusk-1856701657.html
https://ria.ru/20230302/otdykh-1855458721.html
сочи
байкал
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646763_528:308:2674:1918_1920x0_80_0_0_cfaef30a83ef6e4d8a9f62ac77dd90be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, байкал, краснодарский край, superjob, отдых в россии, отпуск
Новости - Туризм, Сочи, Байкал, Краснодарский край, SuperJob, отдых в России, Отпуск
Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска

Superjob: Крым, Сочи и Алтай стали популярнейшими направлениями летнего отпуска у россиян

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в этом году станут Крым, Сочи и Алтай, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
"Делясь планами на это лето, 21 процент респондентов рассказали, что планируют провести отпуск в поездке по стране. В пятерку наиболее популярных направлений этого лета вошли: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург", — говорится в исследовании.
Девушка на отдыхе в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Россияне рассказали, как часто они брали отпуск за последние два года
9 марта, 12:05
По полученным данным, 17 процентов опрошенных проведут отпуск дома или на даче. За границу намерены поехать только четыре процента россиян.
Поездки по стране или за рубеж (23 и десять процентов соответственно) в основном планируют люди в возрасте до 34 лет. Респонденты старше 45 лет собираются отдыхать на даче или в деревне (20 процентов).
Помимо Крыма, Сочи и Алтая, россияне рассматривают Байкал, Санкт-Петербург, Москву, Калининград, курорты Кавказа, Дагестан и Анапу. Собирающиеся за границу отдают предпочтение Турции, Тунису, Абхазии, Греции и Кубе.
Исследование проводилось с 21 февраля по 7 марта этого года. В нем приняли участие три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения по всей стране.
Отдых в апреле - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Отдых в апреле 2023 года: популярные направления и куда поехать с детьми
2 марта, 18:17
 
Новости - ТуризмСочиБайкалКраснодарский крайSuperJobотдых в РоссииОтпуск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала