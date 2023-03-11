https://ria.ru/20230311/oplata-1857260062.html

МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро

МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро - РИА Новости, 11.03.2023

МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро

В МИД РФ пояснили, с чем связана необходимость принимать платежи в российских консульских учреждениях в ФРГ в евро. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:01

2023-03-11T20:01

2023-03-11T20:01

россия

германия

европа

евросоюз

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. В МИД РФ пояснили, с чем связана необходимость принимать платежи в российских консульских учреждениях в ФРГ в евро. "В связи с появившимися в ряде интернет-ресурсов провокационными публикациями относительно работы российских консульских учреждений в ФРГ и того, что они якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги, требуя расплачиваться исключительно в евро, хотели бы внести ясность. Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством РФ и осуществляется в местной валюте страны пребывания", - пояснили в МИД РФ. "Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платёжных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР. Разрешили использование только так называемой EC карты. Поясним, что ЕС карта... это дебетовая карта, выдаваемая германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах. Практически у всех граждан, проживающих в ФРГ, ЕС карты имеются. Таким образом, жалоб на трудности с оплатой практически не бывает", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230307/khazin-1856271024.html

россия

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, европа, евросоюз, экономика