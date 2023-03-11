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МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро - РИА Новости, 11.03.2023
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20:01 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/oplata-1857260062.html
МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро
МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро - РИА Новости, 11.03.2023
МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро
В МИД РФ пояснили, с чем связана необходимость принимать платежи в российских консульских учреждениях в ФРГ в евро. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:01
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МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. В МИД РФ пояснили, с чем связана необходимость принимать платежи в российских консульских учреждениях в ФРГ в евро. "В связи с появившимися в ряде интернет-ресурсов провокационными публикациями относительно работы российских консульских учреждений в ФРГ и того, что они якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги, требуя расплачиваться исключительно в евро, хотели бы внести ясность. Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством РФ и осуществляется в местной валюте страны пребывания", - пояснили в МИД РФ. "Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платёжных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР. Разрешили использование только так называемой EC карты. Поясним, что ЕС карта... это дебетовая карта, выдаваемая германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах. Практически у всех граждан, проживающих в ФРГ, ЕС карты имеются. Таким образом, жалоб на трудности с оплатой практически не бывает", - добавили в ведомстве.
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россия, германия, европа, евросоюз, экономика
Россия, Германия, Европа, Евросоюз, Экономика
МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро

В МИД России объяснили, почему консульские учреждения в ФРГ принимают оплату в евро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. В МИД РФ пояснили, с чем связана необходимость принимать платежи в российских консульских учреждениях в ФРГ в евро.
"В связи с появившимися в ряде интернет-ресурсов провокационными публикациями относительно работы российских консульских учреждений в ФРГ и того, что они якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги, требуя расплачиваться исключительно в евро, хотели бы внести ясность. Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством РФ и осуществляется в местной валюте страны пребывания", - пояснили в МИД РФ.
"Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платёжных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР. Разрешили использование только так называемой EC карты. Поясним, что ЕС карта... это дебетовая карта, выдаваемая германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах. Практически у всех граждан, проживающих в ФРГ, ЕС карты имеются. Таким образом, жалоб на трудности с оплатой практически не бывает", - добавили в ведомстве.
Михаил Хазин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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