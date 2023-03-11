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Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ - РИА Новости, 11.03.2023
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17:34 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/obyski-1857240145.html
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви (РПЦ) Аркадия, сообщило украинское издание "Левый... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:34
2023-03-11T17:34
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви (РПЦ) Аркадия, сообщило украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Представители силовых структур провели на днях обыск у руководителя Ровеньковской епархии УПЦ архиепископа Аркадия (Таранова) по делу о коллаборационистской деятельности", - сообщило издание. По данным издания, обыски прошли в Одессе, где официально зарегистрирован архиепископ, которому правоохранительные органы Украины готовятся сообщить о подозрении в коллаборационизме. Как утверждает "Левый берег", сам архиепископ находится в России. Владимир Зеленский в январе своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви, в их число попал и архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ. В октябре 2022 года Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией.
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россия, одесса, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, владимир зеленский, в мире
Россия, Одесса, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Владимир Зеленский, В мире
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ

Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского РПЦ

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви (РПЦ) Аркадия, сообщило украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Представители силовых структур провели на днях обыск у руководителя Ровеньковской епархии УПЦ архиепископа Аркадия (Таранова) по делу о коллаборационистской деятельности", - сообщило издание.
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По данным издания, обыски прошли в Одессе, где официально зарегистрирован архиепископ, которому правоохранительные органы Украины готовятся сообщить о подозрении в коллаборационизме. Как утверждает "Левый берег", сам архиепископ находится в России.
Владимир Зеленский в январе своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви, в их число попал и архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ.
В октябре 2022 года Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией.
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РоссияОдессаУкраинаРусская православная церковьУкраинская православная церковьВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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