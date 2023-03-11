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Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ

Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ - РИА Новости, 11.03.2023

Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ

Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви (РПЦ) Аркадия, сообщило украинское издание "Левый... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:34

2023-03-11T17:34

2023-03-11T17:34

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви (РПЦ) Аркадия, сообщило украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Представители силовых структур провели на днях обыск у руководителя Ровеньковской епархии УПЦ архиепископа Аркадия (Таранова) по делу о коллаборационистской деятельности", - сообщило издание. По данным издания, обыски прошли в Одессе, где официально зарегистрирован архиепископ, которому правоохранительные органы Украины готовятся сообщить о подозрении в коллаборационизме. Как утверждает "Левый берег", сам архиепископ находится в России. Владимир Зеленский в январе своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви, в их число попал и архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ. В октябре 2022 года Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, одесса, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, владимир зеленский, в мире