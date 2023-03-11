https://ria.ru/20230311/obyski-1857240145.html
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви (РПЦ) Аркадия, сообщило украинское издание "Левый... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:34
2023-03-11T17:34
2023-03-11T17:34
россия
одесса
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b1a640169b3e5248c95825376e154ec.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви (РПЦ) Аркадия, сообщило украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Представители силовых структур провели на днях обыск у руководителя Ровеньковской епархии УПЦ архиепископа Аркадия (Таранова) по делу о коллаборационистской деятельности", - сообщило издание. По данным издания, обыски прошли в Одессе, где официально зарегистрирован архиепископ, которому правоохранительные органы Украины готовятся сообщить о подозрении в коллаборационизме. Как утверждает "Левый берег", сам архиепископ находится в России. Владимир Зеленский в январе своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви, в их число попал и архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ. В октябре 2022 года Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией.
https://ria.ru/20230311/ikony-1857226368.html
https://ria.ru/20230224/bank-1854126037.html
россия
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_d4e5b2f9f4afb6564b08991fdb4f05f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одесса, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, владимир зеленский, в мире
Россия, Одесса, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Владимир Зеленский, В мире
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковской епархии РПЦ
Украинские силовики провели обыски у архиепископа Ровеньковского и Свердловского РПЦ