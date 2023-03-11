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ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области

ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 11.03.2023

ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам, расположенным на левом берегу... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:41

2023-03-11T10:41

2023-03-11T10:41

специальная военная операция на украине

происшествия

каховка

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним за ночь около 50 снарядов, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Новая Збурьевка, Горностаевка, Каиры выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются" - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего в течение суток по городам левобережья Херсонщины украинские войска выпустили более 100 снарядов.

каховка

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каховка, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область