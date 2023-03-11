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ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:41 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/obstrely-1857196326.html
ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 11.03.2023
ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам, расположенным на левом берегу... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:41
2023-03-11T10:41
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним за ночь около 50 снарядов, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Новая Збурьевка, Горностаевка, Каиры выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются" - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего в течение суток по городам левобережья Херсонщины украинские войска выпустили более 100 снарядов.
каховка
новая каховка
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происшествия, каховка, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области

ВСУ за ночь выпустили 49 снарядов по городам на левом берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖитель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов
Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним за ночь около 50 снарядов, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Новая Збурьевка, Горностаевка, Каиры выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются" - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего в течение суток по городам левобережья Херсонщины украинские войска выпустили более 100 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховкаНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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