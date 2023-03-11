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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 11.03.2023

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

Украинские войска в 19.50 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:14

2023-03-11T20:14

2023-03-11T20:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.50 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1856333857.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато