https://ria.ru/20230311/obstrel-1857223900.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:40
2023-03-11T15:40
2023-03-11T15:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что мирный житель 1989 года погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по районам Донецка еще семь снарядов за пять минут