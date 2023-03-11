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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 13.40 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:02
2023-03-11T15:02
2023-03-11T15:02
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще четыре снаряда