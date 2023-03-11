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При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/obstrel-1857220125.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 11.03.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель 1989 года рождения погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:55
2023-03-11T14:55
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мирный житель 1989 года рождения погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по улице Югославской. Погиб мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка в 13.25. По городу выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230202/naryshkin-1849120143.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Мэр Кулемзин: мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мирный житель 1989 года рождения погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по улице Югославской. Погиб мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка в 13.25. По городу выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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