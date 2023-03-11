https://ria.ru/20230311/obstrel-1857220125.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 11.03.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Мирный житель 1989 года рождения погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:55

2023-03-11T14:55

2023-03-11T14:55

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мирный житель 1989 года рождения погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по улице Югославской. Погиб мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка в 13.25. По городу выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230202/naryshkin-1849120143.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия