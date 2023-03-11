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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска в 13.55 обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:35
2023-03-11T14:35
2023-03-11T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой