https://ria.ru/20230311/obstrel-1857218225.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 11.03.2023

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска в 13.55 обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:35

2023-03-11T14:35

2023-03-11T14:35

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато