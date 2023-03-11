https://ria.ru/20230311/obstrel-1857216452.html

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 11.03.2023

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу пять снарядов крупного калибра за 25 минут, сообщили в представительстве РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:16

2023-03-11T14:16

2023-03-11T14:16

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу пять снарядов крупного калибра за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 13.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия