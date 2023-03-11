Украинские войска ночью дважды обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка пятью натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка в субботу после полуночи, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.02 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 00.17 - населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.