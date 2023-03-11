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Украинские войска ночью дважды обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.03.2023
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08:24 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/obstrel-1857182268.html
Украинские войска ночью дважды обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска ночью дважды обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские войска ночью дважды обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка в субботу после полуночи, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T08:24
2023-03-11T08:24
донецкая народная республика
донецк
киев
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка в субботу после полуночи, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.02 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 00.17 - населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230310/donetsk-1857033687.html
https://ria.ru/20230310/postradavshaya-1857129759.html
донецкая народная республика
донецк
киев
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донецкая народная республика, донецк, киев, сцкк, нато, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Киев, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска ночью дважды обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка пятью натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка в субботу после полуночи, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.02 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 00.17 - населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий
Вчера, 15:10
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкКиевСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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