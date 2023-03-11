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В "Машуке" будут готовить наставников по военно-патриотическому воспитанию - РИА Новости, 13.03.2023
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Год педагога и наставника
 
11:16 11.03.2023 (обновлено: 11:16 13.03.2023)
https://ria.ru/20230311/nastavnik-1857473583.html
В "Машуке" будут готовить наставников по военно-патриотическому воспитанию
В "Машуке" будут готовить наставников по военно-патриотическому воспитанию - РИА Новости, 13.03.2023
В "Машуке" будут готовить наставников по военно-патриотическому воспитанию
Подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи стартовала в Центре знаний "Машук" в Пятигорске, скоро патриотические центры будут... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-11T11:16
2023-03-13T11:16
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи стартовала в Центре знаний "Машук" в Пятигорске, скоро патриотические центры будут открыты в 12 регионах России, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "В нашем Центре знаний "Машук" началась подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Вместе с коллегами приехали в Пятигорск, где началась новая образовательная программа по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания молодого поколения – собрались более 240 человек со всей страны!" - написала Разуваева в своем телаграм-канале. Также на опубликованных фото видно, что вместе с главой Росмолодежи "Машук" посетили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "С 2023, Года педагога и наставника, выпускники сегодняшней программы присоединятся к работе с молодёжью. А патриотические центры будут открыты в 12 разных регионах страны, сеть которых в скором времени расширится и на все 89 наших субъектов. В 2023 году Центр Знаний "Машук" станет образовательным ядром одноимённого форума. И, кстати, к началу летнего сезона здесь появится и свой амфитеатр", - добавила Разуваева.
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В "Машуке" будут готовить наставников по военно-патриотическому воспитанию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на территории мемориального ансамбля "Малая Земля" в Новороссийске
Участники военно-патриотического общественного движения Юнармия на территории мемориального ансамбля Малая Земля в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи стартовала в Центре знаний "Машук" в Пятигорске, скоро патриотические центры будут открыты в 12 регионах России, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"В нашем Центре знаний "Машук" началась подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Вместе с коллегами приехали в Пятигорск, где началась новая образовательная программа по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания молодого поколения – собрались более 240 человек со всей страны!" - написала Разуваева в своем телаграм-канале.
Также на опубликованных фото видно, что вместе с главой Росмолодежи "Машук" посетили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"С 2023, Года педагога и наставника, выпускники сегодняшней программы присоединятся к работе с молодёжью. А патриотические центры будут открыты в 12 разных регионах страны, сеть которых в скором времени расширится и на все 89 наших субъектов. В 2023 году Центр Знаний "Машук" станет образовательным ядром одноимённого форума. И, кстати, к началу летнего сезона здесь появится и свой амфитеатр", - добавила Разуваева.
 
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