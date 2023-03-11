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В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости - РИА Новости, 11.03.2023
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09:39 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/napadenie-1857190076.html
В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости
В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости - РИА Новости, 11.03.2023
В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости
Полиция возбудила дело после инцидента, когда недовольный клиент угрожал сотруднице пермской компании расправой и для устрашения облил ее рабочее место... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:39
2023-03-11T09:39
пермь
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Полиция возбудила дело после инцидента, когда недовольный клиент угрожал сотруднице пермской компании расправой и для устрашения облил ее рабочее место бензином, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Ранее в местных СМИ появилась информация, что в одну из компаний в Перми ворвался мужчина с канистрой и облил сотрудницу, ее рабочее место и технику бензином, а потом якобы достал спички. Уточнялось, что причиной конфликта будто бы стало недовольство качеством услуг: мужчина сначала с помощью услуг компании добился компенсации за непроведенный капремонт аварийного дома, позднее решил взыскать судебные расходы, но размер полученной компенсации его не удовлетворил. Информация об инциденте, который произошел 2 марта, сопровождалась видео: на кадрах мужчина в верхней одежде обливает прозрачной жидкостью кабинет, после чего женщина-сотрудница вскакивает из-за стола, убегает и закрывает за собой дверь, "нападавший" остается в кабинете один и несколько раз дергает ручку. "В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение об угрозе убийством. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ", — рассказали в ведомстве, подтвердив, что инцидент произошел 2 марта. Уголовная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицией предварительно установлено, что клиент компании по оценке недвижимости требовал вернуть ему денежные средства за судебные издержки, угрожал сотруднице организации расправой и для устрашения облил столы в офисе бензином.
https://ria.ru/20230309/poisk-1856720271.html
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пермь, происшествия, пермский край
Пермь, Происшествия, Пермский край
В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости

В Перми мужчина облил бензином офис компании и угрожал расправой сотруднице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Полиция возбудила дело после инцидента, когда недовольный клиент угрожал сотруднице пермской компании расправой и для устрашения облил ее рабочее место бензином, сообщили РИА Новости в краевой полиции.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что в одну из компаний в Перми ворвался мужчина с канистрой и облил сотрудницу, ее рабочее место и технику бензином, а потом якобы достал спички. Уточнялось, что причиной конфликта будто бы стало недовольство качеством услуг: мужчина сначала с помощью услуг компании добился компенсации за непроведенный капремонт аварийного дома, позднее решил взыскать судебные расходы, но размер полученной компенсации его не удовлетворил. Информация об инциденте, который произошел 2 марта, сопровождалась видео: на кадрах мужчина в верхней одежде обливает прозрачной жидкостью кабинет, после чего женщина-сотрудница вскакивает из-за стола, убегает и закрывает за собой дверь, "нападавший" остается в кабинете один и несколько раз дергает ручку.
"В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение об угрозе убийством. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ", — рассказали в ведомстве, подтвердив, что инцидент произошел 2 марта. Уголовная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Полицией предварительно установлено, что клиент компании по оценке недвижимости требовал вернуть ему денежные средства за судебные издержки, угрожал сотруднице организации расправой и для устрашения облил столы в офисе бензином.
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