https://ria.ru/20230311/napadenie-1857190076.html

В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости

В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости - РИА Новости, 11.03.2023

В Перми мужчина облил бензином офис компании по оценке недвижимости

Полиция возбудила дело после инцидента, когда недовольный клиент угрожал сотруднице пермской компании расправой и для устрашения облил ее рабочее место... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T09:39

2023-03-11T09:39

2023-03-11T09:39

пермь

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Полиция возбудила дело после инцидента, когда недовольный клиент угрожал сотруднице пермской компании расправой и для устрашения облил ее рабочее место бензином, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Ранее в местных СМИ появилась информация, что в одну из компаний в Перми ворвался мужчина с канистрой и облил сотрудницу, ее рабочее место и технику бензином, а потом якобы достал спички. Уточнялось, что причиной конфликта будто бы стало недовольство качеством услуг: мужчина сначала с помощью услуг компании добился компенсации за непроведенный капремонт аварийного дома, позднее решил взыскать судебные расходы, но размер полученной компенсации его не удовлетворил. Информация об инциденте, который произошел 2 марта, сопровождалась видео: на кадрах мужчина в верхней одежде обливает прозрачной жидкостью кабинет, после чего женщина-сотрудница вскакивает из-за стола, убегает и закрывает за собой дверь, "нападавший" остается в кабинете один и несколько раз дергает ручку. "В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение об угрозе убийством. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ", — рассказали в ведомстве, подтвердив, что инцидент произошел 2 марта. Уголовная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицией предварительно установлено, что клиент компании по оценке недвижимости требовал вернуть ему денежные средства за судебные издержки, угрожал сотруднице организации расправой и для устрашения облил столы в офисе бензином.

https://ria.ru/20230309/poisk-1856720271.html

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермь, происшествия, пермский край