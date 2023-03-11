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Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье - РИА Новости, 13.03.2023
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20:24 11.03.2023 (обновлено: 14:18 13.03.2023)
https://ria.ru/20230311/moskva-1857539489.html
Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье
Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье - РИА Новости, 13.03.2023
Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье
Дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в течение всего воскресенья в Москве, возможно образование гололедицы, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-11T20:24
2023-03-13T14:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в течение всего воскресенья в Москве, возможно образование гололедицы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозам синоптиков, завтра в течение всего дня в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что местами порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства просят горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода

Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по дороге во время снегопада в Москве
Автомобили едут по дороге во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по дороге во время снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в течение всего воскресенья в Москве, возможно образование гололедицы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Согласно прогнозам синоптиков, завтра в течение всего дня в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что местами порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
В комплексе городского хозяйства просят горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогода
 
 
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