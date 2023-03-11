https://ria.ru/20230311/moskva-1857539489.html

Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье

Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье - РИА Новости, 13.03.2023

Жителей Москвы предупредили о снегопаде в воскресенье

Дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в течение всего воскресенья в Москве, возможно образование гололедицы, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-11T20:24

2023-03-11T20:24

2023-03-13T14:18

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москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в течение всего воскресенья в Москве, возможно образование гололедицы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозам синоптиков, завтра в течение всего дня в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что местами порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства просят горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230312/moskva-1857345493.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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