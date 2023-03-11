https://ria.ru/20230311/moskva-1857197492.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.03.2023
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, прирост снега с 11 по 13 марта может составить до 6 сантиметров, сообщил... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:52
2023-03-11T10:52
2023-03-11T10:52
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москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, прирост снега с 11 по 13 марта может составить до 6 сантиметров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед, прирост снега может составить до шести сантиметров. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы. "Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим несколько раз в соответствии с погодной ситуацией", - отметил Бирюков. В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы пояснили, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html
https://ria.ru/20230311/vilfand-1857167672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Бирюков: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, прирост снега с 11 по 13 марта может составить до 6 сантиметров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед, прирост снега может составить до шести сантиметров. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы.
"Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим несколько раз в соответствии с погодной ситуацией", - отметил Бирюков.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы пояснили, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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