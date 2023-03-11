https://ria.ru/20230311/moskva-1857197492.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.03.2023

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, прирост снега с 11 по 13 марта может составить до 6 сантиметров, сообщил... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:52

2023-03-11T10:52

2023-03-11T10:52

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москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, прирост снега с 11 по 13 марта может составить до 6 сантиметров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед, прирост снега может составить до шести сантиметров. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы. "Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим несколько раз в соответствии с погодной ситуацией", - отметил Бирюков. В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы пояснили, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

https://ria.ru/20230311/vilfand-1857167672.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)