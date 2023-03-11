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Санду допустила возможность беспорядков на протесте 12 марта - РИА Новости, 11.03.2023
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20:22 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857263179.html
Санду допустила возможность беспорядков на протесте 12 марта
Санду допустила возможность беспорядков на протесте 12 марта - РИА Новости, 11.03.2023
Санду допустила возможность беспорядков на протесте 12 марта
Президент Молдавии Майя Санду допускает, что во время протеста в Кишиневе 12 марта возможны беспорядки, но она уверена, что полиция сможет держать ситуацию под... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:22
2023-03-11T20:22
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду допускает, что во время протеста в Кишиневе 12 марта возможны беспорядки, но она уверена, что полиция сможет держать ситуацию под контролем. Ранее в субботу организаторы акции протеста сообщили, что полиция запугивает граждан, чтобы они отказались от участия в манифестации, запланированной на 12 марта. При этом пресс-служба полиции предупредила, что в воскресенье в городе могут быть организованы попытки дестабилизации и массовые беспорядки. "Такие риски (дестабилизации - ред.) существуют всегда. Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем. Уверена, что и теперь они продолжат обеспечивать общественный порядок", - заявила Санду журналистам в ответ на вопрос, стоит ли ждать попыток дестабилизации на протесте. Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она призвала расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста в рамках "Движения для народа" на фоне роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857213972.html
https://ria.ru/20230219/kishinev-1852945162.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
Санду допустила возможность беспорядков на протесте 12 марта

Президент Молдавии Санду допустила возможность попыток дестабилизации на протесте 12 марта

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники протеста в Молдавии
Участники протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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Участники протеста в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду допускает, что во время протеста в Кишиневе 12 марта возможны беспорядки, но она уверена, что полиция сможет держать ситуацию под контролем.
Ранее в субботу организаторы акции протеста сообщили, что полиция запугивает граждан, чтобы они отказались от участия в манифестации, запланированной на 12 марта. При этом пресс-служба полиции предупредила, что в воскресенье в городе могут быть организованы попытки дестабилизации и массовые беспорядки.
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"Такие риски (дестабилизации - ред.) существуют всегда. Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем. Уверена, что и теперь они продолжат обеспечивать общественный порядок", - заявила Санду журналистам в ответ на вопрос, стоит ли ждать попыток дестабилизации на протесте.
Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она призвала расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста в рамках "Движения для народа" на фоне роста тарифов на электроэнергию и роста цен.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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В миреМолдавияКишиневРоссияМайя Санду
 
 
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