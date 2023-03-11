https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857243117.html
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте - РИА Новости, 11.03.2023
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте
Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" запугивают граждан, которые хотят принять участие в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:54
2023-03-11T17:54
2023-03-11T17:54
в мире
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КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" запугивают граждан, которые хотят принять участие в антиправительственном протесте, сообщила пресс-служба оппозиционной партии "Шор". Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она призвала расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста в рамках "Движения для народа" на фоне роста тарифов на электроэнергию и роста цен. "Режим Санду и партии "Действие и солидарность" запустил самую большую волну запугивания, шантажа и преследований по отношению к гражданам, которые планируют принять участие в воскресном митинге, 12 марта, организованном "Движением для народа". Полиция и представители Службы информации и безопасности звонят и угрожают гражданам уголовными делами и арестами, если они примут участие в завтрашних мирных действиях", - сообщается на странице партии в соцсетях. Отмечается, что подобные "акции запугивания" зарегистрированы почти во всех регионах страны. Оппозиция классифицирует эти действия как "преступление против фундаментального права граждан на протест, против права на свободное передвижение и нарушение права на свободное выражение мнения". Организаторы подчеркивают, что акция протеста перед зданием парламента Молдавии состоится 12 марта как и было запланировано. Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857213972.html
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в мире, майя санду, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте
"Шор": власти Молдавии запугивают граждан, желающих участвовать в протесте 12 марта
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости.
Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" запугивают граждан, которые хотят принять участие в антиправительственном протесте, сообщила
пресс-служба оппозиционной партии "Шор".
Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она призвала расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста в рамках "Движения для народа" на фоне роста тарифов на электроэнергию и роста цен.
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"Режим Санду и партии "Действие и солидарность" запустил самую большую волну запугивания, шантажа и преследований по отношению к гражданам, которые планируют принять участие в воскресном митинге, 12 марта, организованном "Движением для народа". Полиция и представители Службы информации и безопасности звонят и угрожают гражданам уголовными делами и арестами, если они примут участие в завтрашних мирных действиях", - сообщается на странице партии в соцсетях.
Отмечается, что подобные "акции запугивания" зарегистрированы почти во всех регионах страны. Оппозиция классифицирует эти действия как "преступление против фундаментального права граждан на протест, против права на свободное передвижение и нарушение права на свободное выражение мнения". Организаторы подчеркивают, что акция протеста перед зданием парламента Молдавии состоится 12 марта как и было запланировано.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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