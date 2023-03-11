Рейтинг@Mail.ru
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857243117.html
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте - РИА Новости, 11.03.2023
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте
Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" запугивают граждан, которые хотят принять участие в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:54
2023-03-11T17:54
в мире
майя санду
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" запугивают граждан, которые хотят принять участие в антиправительственном протесте, сообщила пресс-служба оппозиционной партии "Шор". Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она призвала расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста в рамках "Движения для народа" на фоне роста тарифов на электроэнергию и роста цен. "Режим Санду и партии "Действие и солидарность" запустил самую большую волну запугивания, шантажа и преследований по отношению к гражданам, которые планируют принять участие в воскресном митинге, 12 марта, организованном "Движением для народа". Полиция и представители Службы информации и безопасности звонят и угрожают гражданам уголовными делами и арестами, если они примут участие в завтрашних мирных действиях", - сообщается на странице партии в соцсетях. Отмечается, что подобные "акции запугивания" зарегистрированы почти во всех регионах страны. Оппозиция классифицирует эти действия как "преступление против фундаментального права граждан на протест, против права на свободное передвижение и нарушение права на свободное выражение мнения". Организаторы подчеркивают, что акция протеста перед зданием парламента Молдавии состоится 12 марта как и было запланировано. Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857213972.html
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856544221.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия
В партии "Шор" обвинили Санду в запугивании желающих участвовать в протесте

"Шор": власти Молдавии запугивают граждан, желающих участвовать в протесте 12 марта

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии в Кишиневе
Флаг Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" запугивают граждан, которые хотят принять участие в антиправительственном протесте, сообщила пресс-служба оппозиционной партии "Шор".
Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она призвала расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста в рамках "Движения для народа" на фоне роста тарифов на электроэнергию и роста цен.
Деньги, изъятые в результате обысков по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии Шор - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Молдавии изъяли крупную сумму денег у представителей партии "Шор"
Вчера, 13:45
"Режим Санду и партии "Действие и солидарность" запустил самую большую волну запугивания, шантажа и преследований по отношению к гражданам, которые планируют принять участие в воскресном митинге, 12 марта, организованном "Движением для народа". Полиция и представители Службы информации и безопасности звонят и угрожают гражданам уголовными делами и арестами, если они примут участие в завтрашних мирных действиях", - сообщается на странице партии в соцсетях.
Отмечается, что подобные "акции запугивания" зарегистрированы почти во всех регионах страны. Оппозиция классифицирует эти действия как "преступление против фундаментального права граждан на протест, против права на свободное передвижение и нарушение права на свободное выражение мнения". Организаторы подчеркивают, что акция протеста перед зданием парламента Молдавии состоится 12 марта как и было запланировано.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Власти Молдавии скатываются в диктатуру, заявили в партии "Шор"
8 марта, 09:59
 
В миреМайя СандуМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала