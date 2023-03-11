https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857213972.html

В Молдавии изъяли крупную сумму денег у представителей партии "Шор"

В Молдавии изъяли крупную сумму денег у представителей партии "Шор" - РИА Новости, 11.03.2023

В Молдавии изъяли крупную сумму денег у представителей партии "Шор"

Национальный антикоррупционный центр Молдавии в результате обысков по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор" изъял более 240 тысяч... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T13:45

2023-03-11T13:45

2023-03-11T13:55

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КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр Молдавии в результате обысков по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор" изъял более 240 тысяч долларов, сообщила пресс-служба НАЦ. Антикоррупционная прокуратура Молдавии в четверг сообщила о задержании трех представителей оппозиционной партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования. По данным ведомства, в их автомобилях были обнаружены крупные суммы денег – 50 тысяч евро и 2,5 миллиона леев (около 126 тысяч евро), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить соответствующие деньги. В пятницу в стране вновь прошли обыски, связанные с этим делом. "Национальный антикоррупционный центр и Антикоррупционная прокуратура завершили процесс проверки денежных средств, обнаруженных и изъятых в ходе обысков, проведенных 9 марта 2023 года, по уголовному делу о незаконном финансировании Политической партии "Шор". По результатам экспертизы была обнаружена сумма в размере 4 560 719 леев (более 240 тысяч долларов - ред.)", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ. Решение по обеспечению сохранности изъятых денежных средств будет принято в соответствии с положениями уголовного кодекса. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов. Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230310/nedoverie-1857016366.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, илан шор