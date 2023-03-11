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В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 11.03.2023 (обновлено: 21:26 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/miting-1857261433.html
В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке
В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке - РИА Новости, 11.03.2023
В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке
В Праге во время митинга под девизом "Чехия против нищеты" задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:10
2023-03-11T21:26
в мире
прага
чехия
украина
петр фиала
евросоюз
специальная военная операция на украине
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ПРАГА, 11 мар — РИА Новости. В Праге во время митинга под девизом "Чехия против нищеты" задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, сообщило сетевое издание Idnes.Манифестация с требованием отставки правительства прошла на Вацлавской площади в центре столицы страны, в ней приняли участие около десяти тысяч человек.По данным полиции, в целом мероприятие прошло без происшествий. Во время акции задержали только одного человека, который пришел с рюкзаком с изображением буквы Z. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием. "Люди пришли на митинг с чешскими флагами и с транспарантами, требующими отставки правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и граждан. Организовала митинг пока мало кому известная партия "Право. Уважение. Профессионализм", которая была создана в конце минувшего года. Ее лидер, юрист Индржих Райхл, призвал собравшихся активными действиями противостоять нищете, в которую попадает множество граждан, в частности стариков, которым кабмин урезал повышение пенсий", — говорится в материале.Помимо Райхла, на митинге выступили юристы Ондржей Достал и Томаш Нильсен, хореограф Петр Зуска, режиссер Игорь Хаун, экс-сенатор Алена Дернерова и другие. Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230309/chekhiya-1856802500.html
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в мире, прага, чехия, украина, петр фиала, евросоюз
В мире, Прага, Чехия, Украина, Петр Фиала, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке

В Праге на митинге за отставку правительства задержали мужчину с буквой Z на рюкзаке

© AFP 2023 / StringerДемонстрация в Праге. 11 марта 2023
Демонстрация в Праге. 11 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / Stringer
Демонстрация в Праге. 11 марта 2023
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ПРАГА, 11 мар — РИА Новости. В Праге во время митинга под девизом "Чехия против нищеты" задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, сообщило сетевое издание Idnes.
Манифестация с требованием отставки правительства прошла на Вацлавской площади в центре столицы страны, в ней приняли участие около десяти тысяч человек.
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По данным полиции, в целом мероприятие прошло без происшествий. Во время акции задержали только одного человека, который пришел с рюкзаком с изображением буквы Z. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием.
"Люди пришли на митинг с чешскими флагами и с транспарантами, требующими отставки правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и граждан. Организовала митинг пока мало кому известная партия "Право. Уважение. Профессионализм", которая была создана в конце минувшего года. Ее лидер, юрист Индржих Райхл, призвал собравшихся активными действиями противостоять нищете, в которую попадает множество граждан, в частности стариков, которым кабмин урезал повышение пенсий", — говорится в материале.
Помимо Райхла, на митинге выступили юристы Ондржей Достал и Томаш Нильсен, хореограф Петр Зуска, режиссер Игорь Хаун, экс-сенатор Алена Дернерова и другие.
Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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