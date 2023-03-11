https://ria.ru/20230311/miting-1857261433.html

В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке

В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке - РИА Новости, 11.03.2023

В Праге задержали мужчину, вышедшего на митинг с буквой Z на рюкзаке

В Праге во время митинга под девизом "Чехия против нищеты" задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:10

2023-03-11T20:10

2023-03-11T21:26

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ПРАГА, 11 мар — РИА Новости. В Праге во время митинга под девизом "Чехия против нищеты" задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, сообщило сетевое издание Idnes.Манифестация с требованием отставки правительства прошла на Вацлавской площади в центре столицы страны, в ней приняли участие около десяти тысяч человек.По данным полиции, в целом мероприятие прошло без происшествий. Во время акции задержали только одного человека, который пришел с рюкзаком с изображением буквы Z. В Чехии и за ее пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием. "Люди пришли на митинг с чешскими флагами и с транспарантами, требующими отставки правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и граждан. Организовала митинг пока мало кому известная партия "Право. Уважение. Профессионализм", которая была создана в конце минувшего года. Ее лидер, юрист Индржих Райхл, призвал собравшихся активными действиями противостоять нищете, в которую попадает множество граждан, в частности стариков, которым кабмин урезал повышение пенсий", — говорится в материале.Помимо Райхла, на митинге выступили юристы Ондржей Достал и Томаш Нильсен, хореограф Петр Зуска, режиссер Игорь Хаун, экс-сенатор Алена Дернерова и другие. Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230309/chekhiya-1856802500.html

https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html

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в мире, прага, чехия, украина, петр фиала, евросоюз