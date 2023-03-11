https://ria.ru/20230311/miting-1857207752.html

На Крите пройдет митинг против американских военных

На Крите пройдет митинг против американских военных - РИА Новости, 11.03.2023

На Крите пройдет митинг против американских военных

Митинг против поведения американских военных с авианосца "Джордж Буш" (George W. Bush) пройдет в городе Ханья на Крите, где расположена крупнейшая... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T12:45

2023-03-11T12:45

2023-03-11T12:45

в мире

сша

крит (остров)

средиземное море

джордж буш (младший)

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736587892_0:199:3077:1930_1920x0_80_0_0_b45255f2a684ba0f7da64b1274e5b6c7.jpg

АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Митинг против поведения американских военных с авианосца "Джордж Буш" (George W. Bush) пройдет в городе Ханья на Крите, где расположена крупнейшая военно-морская база США Суда в Средиземном море, сообщил портал 902.gr. Суда – единственная морская база в Средиземном море, где могут швартоваться авианосцы. Авианосец "Джордж Буш" с сентября прошлого года находится в Средиземном море. В начале октября 2022 года авианосец был в порту Суда на Крите. 3 февраля он заходил в порт Пирей. Сейчас он вновь зашел в Суду и останется там на 5 дней. Выйти на акции протеста у ратуши в 12:30 в субботу призывает Комитет мира Ханьи в связи с инцидентами, вызванными американскими моряками. Как сообщает Комитет мира, в то время, когда вся Греция скорбит о десятках погибших в результате трагической железнодорожной катастрофы, а тысячи людей требуют наказания виновных, в Суду вновь приплыл авианосец "Джордж Буш" для отдыха своих 6000 американских военных. "Не прошло и суток с момента их пребывания здесь, как произошли первые инциденты: вчера днем весь город был перекрыт из-за автобусов, перевозивших американцев, а чуть позже пьяный американец зашел на стадион Ханьи, когда там шли тренировки детей, его стошнило и он ударил женщину. К вечеру порт был заполнен пьяными военными, которые шатались туда-сюда, падали на тех, кто случайно оказался у них на пути, некоторые делали себе уколы, а были и моменты, когда между ними вспыхивали драки", - говорится в сообщении. "Государство, которое убивает своих детей в поездах, государство, которое не принимает мер для защиты и безопасности учащихся в своих школах, государство, которое закрывает одну больницу за другой, государство, которое выбрасывает людей из их домов, это же государство укрывает убийц народов, позволяет США и НАТО шататься в наших кварталах, относиться с презрением к нашей стране и нашему народу", - говорится в заявлении. "Хватит! Им не рады в нашем городе, в нашей стране!", - заявляет Комитет мира. Он назвал вызовом то, что в воскресенье для муниципальных советников и депутатов организована экскурсия по кораблю, "который сеет смерть, а пьяные моряки без помех шатаются по городу". Компартия Греции (КПГ) осудила визит авианосца ВМС США. "Речь идет о растущем вовлечении нашей страны в преступные планы США, НАТО и ЕС с неисчислимыми страданиями для людей в более широком регионе", - говорится в заявлении регионального комитета КПГ.

https://ria.ru/20230309/gretsiya-1856754044.html

https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html

https://ria.ru/20230223/gretsiya-1853974528.html

сша

крит (остров)

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, крит (остров), средиземное море, джордж буш (младший), нато, евросоюз