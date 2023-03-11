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Украинские военные заминировали улицы Артемовска американскими боеприпасами - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/miny-1857205531.html
Украинские военные заминировали улицы Артемовска американскими боеприпасами
Украинские военные заминировали улицы Артемовска американскими боеприпасами - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские военные заминировали улицы Артемовска американскими боеприпасами
Бойцы группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости мины американского производства, которыми украинские войска заминировали улицы Артемовска. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T12:26
2023-03-11T12:26
специальная военная операция на украине
артемовск
сша
украина
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мар – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости мины американского производства, которыми украинские войска заминировали улицы Артемовска. "При зачистке данного участка была обнаружена американская мина противника "Клэймор", это аналог нашей МОН-50. Было тяжко забирать этот участок в целом из-за того, что как раз у противника хорошо работают минеры", – рассказал боец группы "Вагнер" о сложностях штурма южных кварталов Артемовска. В личной беседе бойцы группы "Вагнер" отметили, что они с каждым разом встречают все больше образцов натовского вооружения. По их словам, происходит постепенное замещение советских систем вооружения на натовские аналоги. Эту тенденцию они связывают с массовыми поставками вооружений из стран Запада. Мина M18A1 "Клэймор" - противопехотная осколочная мина направленного действия. Была разработана в начале 1950-х годов в США. Активно применялась американскими войскам во время войны во Вьетнаме. Мина предназначена для поражения живой силы противника, радиус зоны поражения 100 метров, высота зоны поражения до 2 метров.
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html
артемовск
сша
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артемовск, сша, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, США, Украина, Безопасность
Украинские военные заминировали улицы Артемовска американскими боеприпасами

Бойцы группы "Вагнер" показали американские мины, которыми ВСУ заминировали Артемовск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская бронетехника под Артемовском
Украинская бронетехника под Артемовском - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская бронетехника под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мар – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости мины американского производства, которыми украинские войска заминировали улицы Артемовска.
"При зачистке данного участка была обнаружена американская мина противника "Клэймор", это аналог нашей МОН-50. Было тяжко забирать этот участок в целом из-за того, что как раз у противника хорошо работают минеры", – рассказал боец группы "Вагнер" о сложностях штурма южных кварталов Артемовска.
В личной беседе бойцы группы "Вагнер" отметили, что они с каждым разом встречают все больше образцов натовского вооружения. По их словам, происходит постепенное замещение советских систем вооружения на натовские аналоги. Эту тенденцию они связывают с массовыми поставками вооружений из стран Запада.
Мина M18A1 "Клэймор" - противопехотная осколочная мина направленного действия. Была разработана в начале 1950-х годов в США. Активно применялась американскими войскам во время войны во Вьетнаме. Мина предназначена для поражения живой силы противника, радиус зоны поражения 100 метров, высота зоны поражения до 2 метров.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска
10 марта, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскСШАУкраинаБезопасность
 
 
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