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Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.03.2023
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05:03 11.03.2023 (обновлено: 09:04 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html
Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации
Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.03.2023
Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа, призванных в рамках частичной мобилизации, при... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T05:03
2023-03-11T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
технологии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа, призванных в рамках частичной мобилизации, при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции. Расчеты пользуются 120-миллиметровыми миномётами, они предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, а также огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Такие миномёты отличаются тем, что для стрельбы из них не требуется специальной подготовки позиций. Разведку позиций противника российские военнослужащие ведут с помощью беспилотников. Расчёты поддерживают наступающую пехоту, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику украинских военных. Способ работы под названием "кочующий миномёт" в военном ведомстве назвали одним из самых эффективных. Он заключается в быстрой – буквально за считанные минуты, смене огневой позиции. При этом скорость и точность поражения целей достигаются именно за счёт корректировки огня с помощью беспилотника. "Кочующие" расчёты работают в нескольких километрах до позиций противника. В то же время засечь их непросто. По словам наводчика Сергея, расчёты используют маскировку, чтобы противник их не заметил. В основном стрельба идёт по пехоте и легкобронированной технике. "У людей настрой боевой, все хотят идти дальше. Также смотрим других ребят, кто тоже работает, тоже радуемся за их успехи … Близкие поддерживают, друзья постоянно интересуются, нужна ли какая-то помощь. Но, в принципе, мы всем обеспечены, всё имеется в достатке, так что в этом плане всё хорошо", - рассказал Сергей.
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Боевая работа расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа
Боевая работа расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа
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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу расчетов кочующих минометов в зоне спецоперации

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа, призванных в рамках частичной мобилизации, при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции.
Расчеты пользуются 120-миллиметровыми миномётами, они предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, а также огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Такие миномёты отличаются тем, что для стрельбы из них не требуется специальной подготовки позиций.
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Разведку позиций противника российские военнослужащие ведут с помощью беспилотников. Расчёты поддерживают наступающую пехоту, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику украинских военных.
Способ работы под названием "кочующий миномёт" в военном ведомстве назвали одним из самых эффективных. Он заключается в быстрой – буквально за считанные минуты, смене огневой позиции. При этом скорость и точность поражения целей достигаются именно за счёт корректировки огня с помощью беспилотника.
«
"После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр. В считанные минуты расчеты "насыпают" по выявленным целям более трёх десятков 120-миллиметровых мин. Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы", - пояснили в МО РФ.
"Кочующие" расчёты работают в нескольких километрах до позиций противника. В то же время засечь их непросто. По словам наводчика Сергея, расчёты используют маскировку, чтобы противник их не заметил. В основном стрельба идёт по пехоте и легкобронированной технике.
"У людей настрой боевой, все хотят идти дальше. Также смотрим других ребят, кто тоже работает, тоже радуемся за их успехи … Близкие поддерживают, друзья постоянно интересуются, нужна ли какая-то помощь. Но, в принципе, мы всем обеспечены, всё имеется в достатке, так что в этом плане всё хорошо", - рассказал Сергей.
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