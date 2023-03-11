https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html

Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации

Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.03.2023

Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа, призванных в рамках частичной мобилизации, при... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T05:03

2023-03-11T05:03

2023-03-11T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

технологии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа, призванных в рамках частичной мобилизации, при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции. Расчеты пользуются 120-миллиметровыми миномётами, они предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, а также огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Такие миномёты отличаются тем, что для стрельбы из них не требуется специальной подготовки позиций. Разведку позиций противника российские военнослужащие ведут с помощью беспилотников. Расчёты поддерживают наступающую пехоту, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику украинских военных. Способ работы под названием "кочующий миномёт" в военном ведомстве назвали одним из самых эффективных. Он заключается в быстрой – буквально за считанные минуты, смене огневой позиции. При этом скорость и точность поражения целей достигаются именно за счёт корректировки огня с помощью беспилотника. "Кочующие" расчёты работают в нескольких километрах до позиций противника. В то же время засечь их непросто. По словам наводчика Сергея, расчёты используют маскировку, чтобы противник их не заметил. В основном стрельба идёт по пехоте и легкобронированной технике. "У людей настрой боевой, все хотят идти дальше. Также смотрим других ребят, кто тоже работает, тоже радуемся за их успехи … Близкие поддерживают, друзья постоянно интересуются, нужна ли какая-то помощь. Но, в принципе, мы всем обеспечены, всё имеется в достатке, так что в этом плане всё хорошо", - рассказал Сергей.

https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html

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Боевая работа расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа Боевая работа расчетов "кочующих минометов" Западного военного округа 2023-03-11T05:03 true PT1M28S

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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы рф