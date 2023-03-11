Медведев предложил переименовать Украину в "Свинский Бандера-рейх"
Медведев предложил назвать Украину Свинским Бандера-рейхом из-за переименования России
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выдвинутую в Киеве идею переименовать Россию в Московию.
По его мнению, в таком случае Украину придется переименовать в Свинский Бандера-рейх.
"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" — написал он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, поскольку петиция с таким требованием набрала необходимые 25 тысяч голосов.
В Госдуме эту инициативу назвали "сдвигом по фазе". По мнению депутата Олега Морозова, таким образом Украина только демонстрирует комплекс политического карлика, пытаясь скрыть собственное убожество.
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, идея такого переименования — еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", что только доказывает правоту Москвы.