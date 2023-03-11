https://ria.ru/20230311/mariupol-1857237842.html
На окраине Мариуполя прогремели взрывы
На окраине Мариуполя прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2023
На окраине Мариуполя прогремели взрывы
На окраине Мариуполя прогремели взрывы, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:25
2023-03-11T17:25
2023-03-11T18:27
мариуполь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. На окраине Мариуполя прогремели взрывы, сообщили РИА Новости очевидцы. "С окраины города поднимается два столба дыма. Было ли это разминирование или еще что-то, пока не ясно", — рассказал местный житель. Пользователи социальных сетей также публикуют видео, на которых видно, как дым поднимается со стороны городского аэропорта. Во вторник Следственный комитет России сообщил, что украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались над мирными гражданами, а затем расстреливали их. Кроме того, специалисты установили, откуда ВСУ вели огонь по людям у торгового центра "Амстор". При осмотре территории обнаружены следы пребывания минометного расчета.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. Российские войска к концу апреля прошлого года освободили практически весь город. Затем еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" украинских военных и боевиков националистических подразделений. Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20230304/kuznets-1855858070.html
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856239249.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Мариуполь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На окраине Мариуполя прогремели взрывы
Жители Мариуполя сообщили о взрывах на окраине города