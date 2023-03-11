https://ria.ru/20230311/mariupol-1857237842.html

На окраине Мариуполя прогремели взрывы

На окраине Мариуполя прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2023

На окраине Мариуполя прогремели взрывы

На окраине Мариуполя прогремели взрывы, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:25

2023-03-11T17:25

2023-03-11T18:27

мариуполь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849720308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_640ba5ae2e668d44993a1281d75a7bf7.jpg

ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. На окраине Мариуполя прогремели взрывы, сообщили РИА Новости очевидцы. "С окраины города поднимается два столба дыма. Было ли это разминирование или еще что-то, пока не ясно", — рассказал местный житель. Пользователи социальных сетей также публикуют видео, на которых видно, как дым поднимается со стороны городского аэропорта. Во вторник Следственный комитет России сообщил, что украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались над мирными гражданами, а затем расстреливали их. Кроме того, специалисты установили, откуда ВСУ вели огонь по людям у торгового центра "Амстор". При осмотре территории обнаружены следы пребывания минометного расчета.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. Российские войска к концу апреля прошлого года освободили практически весь город. Затем еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" украинских военных и боевиков националистических подразделений. Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20230304/kuznets-1855858070.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856239249.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика