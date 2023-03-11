https://ria.ru/20230311/mariupol-1857222570.html

Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе

Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе - РИА Новости, 11.03.2023

Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе

Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:18

2023-03-11T15:18

2023-03-11T15:18

специальная военная операция на украине

жилье

мариуполь

донецкая народная республика

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в ДНР в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета компании. С мая 2022 года Единый заказчик в сфере строительства занимается восстановлением новых регионов, в частности, возводит Донецкий перинатальный центр и ремонтирует Приазовский государственный технический университет. "В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1700 объектов в Мариуполе. Поставил задачу не сбавлять темпов, все объекты должны быть завершены в срок", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, за два года компания в целом достигла "хороших результатов", завершено строительство и реконструкция 29 объектов, а в этом году планируется сдать еще не менее 25, в том числе Санкт-Петербургскую консерваторию им. Римского-Корсакова, Музей Мирового океана в Калининграде, Третьяковскую галерею в Москве и объекты детского центра "Артек" в Крыму. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана в феврале 2021 года. Она осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения. Портфель компании сегодня составляет 164 объекта Федеральной адресной инвестиционной программы в 38 регионах страны.

https://realty.ria.ru/20230307/minstroy-1856346332.html

https://realty.ria.ru/20230310/mariupol-1856943605.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

жилье, мариуполь, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин