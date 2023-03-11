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Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/mariupol-1857222570.html
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе - РИА Новости, 11.03.2023
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе
Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:18
2023-03-11T15:18
специальная военная операция на украине
жилье
мариуполь
донецкая народная республика
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в ДНР в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета компании. С мая 2022 года Единый заказчик в сфере строительства занимается восстановлением новых регионов, в частности, возводит Донецкий перинатальный центр и ремонтирует Приазовский государственный технический университет. "В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1700 объектов в Мариуполе. Поставил задачу не сбавлять темпов, все объекты должны быть завершены в срок", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, за два года компания в целом достигла "хороших результатов", завершено строительство и реконструкция 29 объектов, а в этом году планируется сдать еще не менее 25, в том числе Санкт-Петербургскую консерваторию им. Римского-Корсакова, Музей Мирового океана в Калининграде, Третьяковскую галерею в Москве и объекты детского центра "Артек" в Крыму. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана в феврале 2021 года. Она осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения. Портфель компании сегодня составляет 164 объекта Федеральной адресной инвестиционной программы в 38 регионах страны.
https://realty.ria.ru/20230307/minstroy-1856346332.html
https://realty.ria.ru/20230310/mariupol-1856943605.html
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жилье, мариуполь, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе

Вице-премьер Хуснуллин: в этом году в Мариуполе построят не менее 30 многоквартирных домов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Мариуполе
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в ДНР в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета компании. С мая 2022 года Единый заказчик в сфере строительства занимается восстановлением новых регионов, в частности, возводит Донецкий перинатальный центр и ремонтирует Приазовский государственный технический университет.
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"В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1700 объектов в Мариуполе. Поставил задачу не сбавлять темпов, все объекты должны быть завершены в срок", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, за два года компания в целом достигла "хороших результатов", завершено строительство и реконструкция 29 объектов, а в этом году планируется сдать еще не менее 25, в том числе Санкт-Петербургскую консерваторию им. Римского-Корсакова, Музей Мирового океана в Калининграде, Третьяковскую галерею в Москве и объекты детского центра "Артек" в Крыму.
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана в феврале 2021 года. Она осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения. Портфель компании сегодня составляет 164 объекта Федеральной адресной инвестиционной программы в 38 регионах страны.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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