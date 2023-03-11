https://ria.ru/20230311/mariupol-1857222570.html
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе - РИА Новости, 11.03.2023
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе
Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:18
2023-03-11T15:18
2023-03-11T15:18
специальная военная операция на украине
жилье
мариуполь
донецкая народная республика
россия
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856054134_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_0b39548fe7de6f88afcc353f84198399.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в ДНР в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета компании. С мая 2022 года Единый заказчик в сфере строительства занимается восстановлением новых регионов, в частности, возводит Донецкий перинатальный центр и ремонтирует Приазовский государственный технический университет. "В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1700 объектов в Мариуполе. Поставил задачу не сбавлять темпов, все объекты должны быть завершены в срок", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, за два года компания в целом достигла "хороших результатов", завершено строительство и реконструкция 29 объектов, а в этом году планируется сдать еще не менее 25, в том числе Санкт-Петербургскую консерваторию им. Римского-Корсакова, Музей Мирового океана в Калининграде, Третьяковскую галерею в Москве и объекты детского центра "Артек" в Крыму. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана в феврале 2021 года. Она осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения. Портфель компании сегодня составляет 164 объекта Федеральной адресной инвестиционной программы в 38 регионах страны.
https://realty.ria.ru/20230307/minstroy-1856346332.html
https://realty.ria.ru/20230310/mariupol-1856943605.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856054134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4f92c95b37e2be4eba7c17a13552e9cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, мариуполь, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о строительстве многоквартирных домов в Мариуполе
Вице-премьер Хуснуллин: в этом году в Мариуполе построят не менее 30 многоквартирных домов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Единый заказчик в сфере строительства планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить свыше 1700 объектов в Мариуполе в ДНР в 2023 году, сообщил
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета компании. С мая 2022 года Единый заказчик в сфере строительства занимается восстановлением новых регионов, в частности, возводит Донецкий перинатальный центр и ремонтирует Приазовский государственный технический университет.
Восстановление новых регионов России займет еще минимум два года
"В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1700 объектов в Мариуполе. Поставил задачу не сбавлять темпов, все объекты должны быть завершены в срок", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, за два года компания в целом достигла "хороших результатов", завершено строительство и реконструкция 29 объектов, а в этом году планируется сдать еще не менее 25, в том числе Санкт-Петербургскую консерваторию им. Римского-Корсакова, Музей Мирового океана в Калининграде, Третьяковскую галерею в Москве и объекты детского центра "Артек" в Крыму.
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана в феврале 2021 года. Она осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения. Портфель компании сегодня составляет 164 объекта Федеральной адресной инвестиционной программы в 38 регионах страны.
В Мариуполе восстановят более 90 образовательных объектов