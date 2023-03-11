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В Донецке восьмилетний мальчик погиб от снаряда ВСУ в свой день рождения
В Донецке восьмилетний мальчик погиб от снаряда ВСУ в свой день рождения - РИА Новости, 11.03.2023
В Донецке восьмилетний мальчик погиб от снаряда ВСУ в свой день рождения
Мальчику, погибшему во время обстрела ВСУ Донецка, сегодня исполнялось восемь лет, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:53
2023-03-11T19:53
2023-03-11T21:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Мальчику, погибшему во время обстрела ВСУ Донецка, сегодня исполнялось восемь лет, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Сейчас на месте происшествия работают следователи Куйбышевского отделения МВД. Они осматривают место обстрела, составляют опись вещей погибших.В субботу днем украинские боевики в очередной раз обстреляли столицу ДНР. Как рассказали РИА Новости криминалисты, два снаряда калибра 155 миллиметров попали по автотранспортному предприятию на улице Югославской. Осколками повредило такси, где сидел молодой мужчина и его ребенок. Мальчик умер по дороге в больницу, отец погиб на месте. Его жена и таксист остались живы.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и союзники поставили киевскому режиму большое количество этих орудий, их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Донецкая Народная Республика
В Донецке восьмилетний мальчик погиб от снаряда ВСУ в свой день рождения
Мэр Донецка Кулемзин: погибшему от снаряда ВСУ мальчику 11 марта исполнялось восемь лет