https://ria.ru/20230311/malchik-1857259010.html

В Донецке восьмилетний мальчик погиб от снаряда ВСУ в свой день рождения

В Донецке восьмилетний мальчик погиб от снаряда ВСУ в свой день рождения - РИА Новости, 11.03.2023

В Донецке восьмилетний мальчик погиб от снаряда ВСУ в свой день рождения

Мальчику, погибшему во время обстрела ВСУ Донецка, сегодня исполнялось восемь лет, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T19:53

2023-03-11T19:53

2023-03-11T21:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

нато

сша

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Мальчику, погибшему во время обстрела ВСУ Донецка, сегодня исполнялось восемь лет, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Сейчас на месте происшествия работают следователи Куйбышевского отделения МВД. Они осматривают место обстрела, составляют опись вещей погибших.В субботу днем украинские боевики в очередной раз обстреляли столицу ДНР. Как рассказали РИА Новости криминалисты, два снаряда калибра 155 миллиметров попали по автотранспортному предприятию на улице Югославской. Осколками повредило такси, где сидел молодой мужчина и его ребенок. Мальчик умер по дороге в больницу, отец погиб на месте. Его жена и таксист остались живы.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и союзники поставили киевскому режиму большое количество этих орудий, их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

донецк

сша

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, нато, сша, донецкая народная республика