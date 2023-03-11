https://ria.ru/20230311/les-1857177850.html

Жителя Приангарья будут судить за контрабанду леса на 350 миллионов рублей

Жителя Приангарья будут судить за контрабанду леса на 350 миллионов рублей - РИА Новости, 11.03.2023

Жителя Приангарья будут судить за контрабанду леса на 350 миллионов рублей

В Приангарье за контрабанду леса на 350 миллионов рублей будут судить местного жителя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T07:22

2023-03-11T07:22

2023-03-11T07:22

происшествия

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иркутская область

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ИРКУТСК, 11 мар – РИА Новости. В Приангарье за контрабанду леса на 350 миллионов рублей будут судить местного жителя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Житель Иркутской области обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов, приобретении и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины. По версии следствия, в августе 2014 года директор одного из предприятий Иркутска, деятельность которого связана с оптовой торговлей лесопродукцией, заключил с иностранной компанией контракт на продажу пиломатериалов. Он скупал нелегально заготовленный на территории региона лесоматериал, который по фиктивным документам незаконно экспортировал в Восточную Азию. Изначально он переправил за границу через Иркутский таможенный пост 4,5 тысячи кубометров леса на 19 миллионов рублей. "На протяжении последующих двух лет, используя такую же криминальную схему, он получил еще свыше 330 миллионов рублей нелегального дохода. Всего за границу Российской Федерации контрабандным путем было перемещено более 84 тысяч кубометров древесины", - сообщила Ирина Волк. Также обвиняемый незаконно возместил из бюджета более 4,5 млн рублей налога на добавленную стоимость, предоставив в налоговую инспекцию поддельные документы. В настоящее время уголовное дело на ранее судимого 64-летнего руководителя фирмы передано прокуратурой в Кировский районный суд Иркутска.

https://ria.ru/20230310/khischeniya-1857022304.html

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, ирина волк