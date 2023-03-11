Минобороны Дании рассказало, когда танки Leopard 1 передадут Украине
Врио главы Минобороны Дании Лунд Поульсен: Украина получит первые Leopard 1 в начале мая
© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Копенгаген, Берлин и Амстердам передадут киевским властям первые танки Leopard 1 в начале мая, приводит телеканал TV2 слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена.
"Мы можем ожидать, что сможем поставить от 80 до 90 танков в течение 2023 года. Они будут доставляться непрерывно, потому что их необходимо включать в учебные мероприятия с украинскими солдатами. <...> Поэтому мы полагаем, что они будут поставляться в больших количествах примерно с начала мая и до конца года", — заявил политик.
В феврале немецкое правительство одобрило поставку Украине 178 машин Leopard 1 A5. Кроме того, глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал о договоренности с несколькими европейскими странами передать ВСУ 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 — к началу 2024 года. Позднее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен уточнила, что к поставкам будут причастны Амстердам и Копенгаген.
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.