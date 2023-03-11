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Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины - РИА Новости, 11.03.2023
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Религия
 
23:24 11.03.2023 (обновлено: 23:59 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/lavra-1857277833.html
Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины
Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины - РИА Новости, 11.03.2023
Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины
Движимое имущество Киево-Печерской лавры ждет отдельная ревизия, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:24
2023-03-11T23:59
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Движимое имущество Киево-Печерской лавры ждет отдельная ревизия, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1"."Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия", — сказал он.По словам чиновника, в последний раз эту процедуру проводили в 2018 году. "Все это зафиксировано, все объекты есть в списке. Любые шаги, которые смогут осуществить представители УПЦ касательно движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будут зафиксированы, будут иметь уголовную ответственность", — добавил Ткаченко.В пятницу национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этому не приводится.В субботу вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия, верховная рада украины
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия, Верховная Рада Украины
Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины

Глава Минкульта Украины Ткаченко: имущество Киево-Печерской лавры ждет отдельная ревизия

© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Движимое имущество Киево-Печерской лавры ждет отдельная ревизия, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1".
"Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия", — сказал он.
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По словам чиновника, в последний раз эту процедуру проводили в 2018 году.
"Все это зафиксировано, все объекты есть в списке. Любые шаги, которые смогут осуществить представители УПЦ касательно движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будут зафиксированы, будут иметь уголовную ответственность", — добавил Ткаченко.
В пятницу национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этому не приводится.
В субботу вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры.
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Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Украинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)РелигияВерховная Рада Украины
 
 
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