https://ria.ru/20230311/lavra-1857277833.html

Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины

Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины - РИА Новости, 11.03.2023

Имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия, заявил Минкульт Украины

Движимое имущество Киево-Печерской лавры ждет отдельная ревизия, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T23:24

2023-03-11T23:24

2023-03-11T23:59

религия

украина

россия

александр ткаченко (протоиерей)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Движимое имущество Киево-Печерской лавры ждет отдельная ревизия, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1"."Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия", — сказал он.По словам чиновника, в последний раз эту процедуру проводили в 2018 году. "Все это зафиксировано, все объекты есть в списке. Любые шаги, которые смогут осуществить представители УПЦ касательно движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будут зафиксированы, будут иметь уголовную ответственность", — добавил Ткаченко.В пятницу национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этому не приводится.В субботу вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230310/lavra-1857147907.html

https://ria.ru/20230217/upts-1852638998.html

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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия, верховная рада украины