https://ria.ru/20230311/lavra-1857266420.html

Патриарх Кирилл выступил с обращением по ситуации в Киево-Печерской лавре

Патриарх Кирилл выступил с обращением по ситуации в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 11.03.2023

Патриарх Кирилл выступил с обращением по ситуации в Киево-Печерской лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Его... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:48

2023-03-11T20:48

2023-03-11T22:37

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

украина

россия

антониу гутерриш

хельга мария шмид

отдел внешних церковных связей московского патриархата

украинская православная церковь

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Его заявление опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии."Лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря… Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих — не скрывалась чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины… Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании руководством Украины приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", — говорится в обращении.Патриарх обратил внимание, что поставленный монахам ультиматум не имеет никаких юридических обоснований. При этом именно они, вернувшись в монастырь после советского периода, приложили максимальное количество усилий для восстановления обители, подчеркнул он."Приложили колоссальные труды и большие средства — при минимальной помощи государства, а то и отсутствии таковой — к реставрации обители, восстановлению отнятых ныне Успенского и Трапезного храмов, но главное — к воссозданию в нем прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни", — рассказал предстоятель Русской церкви.Лавра, отметил он, остается одним из крупнейших православных монастырей мира, объединяющим более двухсот монахов и послушников. На ее территории размещен управленческий центр УПЦ, в ней также проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии."Киево-Печерская лавра — первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси — "Повесть временных лет", отсюда берет истоки письменность и литература наших народов. На протяжении тысячелетней истории обители она неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан", — заявил патриарх.Как уточнили в ОВЦС, это обращение направили предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, главе Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) — крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е годы со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против последней, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230311/ikony-1857226368.html

https://ria.ru/20230311/donbass-1857232071.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, россия, антониу гутерриш, хельга мария шмид, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украинская православная церковь, обсе