https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры

"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 11.03.2023

"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что у режима Владимира Зеленского не осталось ничего святого. Эти слова были сказаны после того, как... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:18

2023-03-11T18:18

2023-03-11T18:55

религия

украина

россия

виктор медведчук

сергей проскурин

украинская православная церковь

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что у режима Владимира Зеленского не осталось ничего святого. Эти слова были сказаны после того, как монахов Украинской православной церкви обязали покинуть стены Киево-Печерской лавры. РИА Новости разбиралось в ситуации."Веру не уничтожить!"Киевские власти начали рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской лавры. По словам Медведчука, даже нацисты во времена оккупации не закрывали приходы канонической православной церкви."А сегодня их идейные наследники отнимают у народа Украины то, что дает ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний, утешает в горе и объединяет в пасхальной радости", — отметил политик.Напомним, десятого марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил руководство Украинской православной церкви (УПЦ) о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта."В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Медведчук считает, что таким образом у украинцев пытаются забрать последнее — православную веру, которая представляет основу культуры и духовной жизни людей."Именно Украинская православная церковь призывала народ к миру, единению и совести. Но мирных, богобоязненных и совестливых людей власть Зеленского объявила врагами", — заявил Медведчук.Однако, продолжает он, политикам не удастся "сделать Украину трупом, опасным зомби. <…> Православную веру, как и народ, не уничтожить".Прислали ультиматумВопрос о Киево-Печерской лавре уже давно был костью в горле у киевских властей. Формально обитель принадлежит государству как историко-культурный заповедник. Часть ее — нижняя лавра — с 2000-го была в безвозмездном пользовании УПЦ.Там располагается резиденция ее главы, митрополита Онуфрия, и мужской монастырь. А в верхней лавре, на музейной территории, находятся Успенский собор и Трапезная церковь, в которых духовенство УПЦ по выходным и праздничным дням могло совершать богослужения. Но в конце декабря украинский Минкульт расторг договор аренды. Причем сделано это было с явными нарушениями: руководство УПЦ не уведомили об этом заранее.На этот раз исполняющий обязанности генерального директора музея-заповедника Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы.Она была создана в конце декабря прошлого года для "изучения вопроса использования имущества лавры". В результате комиссия установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Однако подтверждений этому не привела.В руководстве УПЦ, комментируя произошедшее, отметили, что требование покинуть лавру не может быть выполнено."Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований", — заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Неженский и Прилукский Климент (Вечеря).Он также отметил, что нет разъяснений по поводу процедуры передачи культурных ценностей, находящихся в монастыре."На каком основании передавать это людям, которые не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас", — вопрошает митрополит.Дела против священниковДавление на каноническую УПЦ — крупнейшую в стране православную структуру — началось еще в 1990-е со стороны раскольников и националистов.К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию: власти создали из раскольнических течений Православную церковь Украины (ПЦУ). Тогда же началась информационная кампания против УПЦ: массовые рейдерские захваты храмов, "добровольные перерегистрации" общин на ПЦУ.Но самая масштабная волна гонений началась в 2022-м. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности религиозной организации, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ указом президента Зеленского введены государственные санкции. А СБУ стала заводить уголовные дела в отношении духовенства канонической церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях — в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

https://ria.ru/20230310/lavra-1857147907.html

https://ria.ru/20230311/ikony-1857226368.html

https://ria.ru/20230303/sbu-1855661183.html

https://ria.ru/20230310/upts-1857129267.html

https://ria.ru/20230311/svyaschennik-1857224863.html

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украина, россия, виктор медведчук, сергей проскурин, украинская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), православная церковь украины (пцу)