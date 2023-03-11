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Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2023
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20:10 11.03.2023 (обновлено: 22:25 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/krym-1857261209.html
Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ
Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2023
Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ
Киевские власти могут попытаться начать наступление на Крым только при поддержке Соединенных Штатов, что обернется катастрофой для Европы, написал обозреватель... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:10
2023-03-11T22:25
в мире
сша
киев
европа
виктория нуланд
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевские власти могут попытаться начать наступление на Крым только при поддержке Соединенных Штатов, что обернется катастрофой для Европы, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times."Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве", — предположил он.Так, автор материала обратил внимание, как часто киевские власти угрожают "захватить полуостров". Вашингтон, со своей стороны, поставляет для этого огромное количество военного снаряжения, добавил он.Обозреватель не исключил, что Белый дом может предоставит Украине авиацию для операции в Крыму. По его мнению, на американские самолеты в таком случае нанесут украинские опознавательные знаки, а управлять ими будут пилоты из США или НАТО.Если прогноз по поводу операции окажется достоверным, Европу ждет большая катастрофа, подытожил журналист.В середине февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины. Тем не менее, как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html
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в мире, сша, киев, европа, виктория нуланд, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, украина
В мире, США, Киев, Европа, Виктория Нуланд, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Украина
Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ

Asia Times: помощь США в организации Киевом наступления на Крым грозит Европе катастрофой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевские власти могут попытаться начать наступление на Крым только при поддержке Соединенных Штатов, что обернется катастрофой для Европы, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.
"Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве", — предположил он.
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Так, автор материала обратил внимание, как часто киевские власти угрожают "захватить полуостров". Вашингтон, со своей стороны, поставляет для этого огромное количество военного снаряжения, добавил он.
«

"Сколько еще американских кораблей находится в океане сейчас или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление", — отметил Брайен.

Обозреватель не исключил, что Белый дом может предоставит Украине авиацию для операции в Крыму. По его мнению, на американские самолеты в таком случае нанесут украинские опознавательные знаки, а управлять ими будут пилоты из США или НАТО.
Если прогноз по поводу операции окажется достоверным, Европу ждет большая катастрофа, подытожил журналист.
В середине февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины. Тем не менее, как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
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