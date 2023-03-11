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Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ
Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2023
Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ
Киевские власти могут попытаться начать наступление на Крым только при поддержке Соединенных Штатов, что обернется катастрофой для Европы, написал обозреватель... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:10
2023-03-11T20:10
2023-03-11T22:25
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевские власти могут попытаться начать наступление на Крым только при поддержке Соединенных Штатов, что обернется катастрофой для Европы, написал обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times."Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве", — предположил он.Так, автор материала обратил внимание, как часто киевские власти угрожают "захватить полуостров". Вашингтон, со своей стороны, поставляет для этого огромное количество военного снаряжения, добавил он.Обозреватель не исключил, что Белый дом может предоставит Украине авиацию для операции в Крыму. По его мнению, на американские самолеты в таком случае нанесут украинские опознавательные знаки, а управлять ими будут пилоты из США или НАТО.Если прогноз по поводу операции окажется достоверным, Европу ждет большая катастрофа, подытожил журналист.В середине февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины. Тем не менее, как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html
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в мире, сша, киев, европа, виктория нуланд, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, украина
В мире, США, Киев, Европа, Виктория Нуланд, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Украина
Тайная операция США в Крыму обернется катастрофой, пишут СМИ
Asia Times: помощь США в организации Киевом наступления на Крым грозит Европе катастрофой