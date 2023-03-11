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Американский военный заговорил о мире с Россией, посмотрев видео из Крыма - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:18 11.03.2023 (обновлено: 21:51 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/krym-1857247111.html
Американский военный заговорил о мире с Россией, посмотрев видео из Крыма
Американский военный заговорил о мире с Россией, посмотрев видео из Крыма - РИА Новости, 11.03.2023
Американский военный заговорил о мире с Россией, посмотрев видео из Крыма
Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в Twitter. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T18:18
2023-03-11T21:51
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы сша
нато
специальная военная операция на украине
сша
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в Twitter.Так он прокомментировал видеоролик с крымским пейзажем, опубликованный в официальном аккаунте представительства МИД России в Симферополе."Посмотрите на красоту этого места. Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны. Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом. Сколько раз Россия пыталась добиться мира, но злой язык нашептывал Украине иное", — написал он.По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы киевские власти не соглашались на российские условия урегулирования конфликта."Как легко было бы просто признать, что Крым — это Россия, что народ Донбасса заслуживает нейтралитета и самостоятельного выбора пути, что Украина не должна вступать в НАТО", — добавил Дрейвен.США и союзники уже осознали, что им не сломить Россию, но они сделали так много, что не станут отступать. Режим Владимира Зеленского "продал душу Западу, а тот все еще рад отдать каждую украинскую жизнь за свое дело", подытожил ветеран.
https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы сша, нато, сша
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, США
Американский военный заговорил о мире с Россией, посмотрев видео из Крыма

Ветеран ВС США Дрейвен посмотрел видео с пейзажами Крыма и призвал Киев к миру с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в Twitter.
Так он прокомментировал видеоролик с крымским пейзажем, опубликованный в официальном аккаунте представительства МИД России в Симферополе.
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"Посмотрите на красоту этого места. Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны. Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом. Сколько раз Россия пыталась добиться мира, но злой язык нашептывал Украине иное", — написал он.
По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы киевские власти не соглашались на российские условия урегулирования конфликта.
"Как легко было бы просто признать, что Крым — это Россия, что народ Донбасса заслуживает нейтралитета и самостоятельного выбора пути, что Украина не должна вступать в НАТО", — добавил Дрейвен.
США и союзники уже осознали, что им не сломить Россию, но они сделали так много, что не станут отступать. Режим Владимира Зеленского "продал душу Западу, а тот все еще рад отдать каждую украинскую жизнь за свое дело", подытожил ветеран.
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