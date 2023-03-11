https://ria.ru/20230311/krym-1857236585.html

Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП

Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП - РИА Новости, 11.03.2023

Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП

Создание линии укреплений в Крыму, проводимое по инициативе главы республики Сергея Аксенова, необходимо для готовности к любому развитию событий и... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:16

2023-03-11T17:16

2023-03-11T17:48

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

александр форманчук

республика крым

киев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Создание линии укреплений в Крыму, проводимое по инициативе главы республики Сергея Аксенова, необходимо для готовности к любому развитию событий и поддерживается крымчанами, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. "Мы же видим, что тема Крыма возвращена в украинскую повестку дня, как связанную с освобождением так называемых "оккупированных" территорий. Это уже всерьез становится манией не только Зеленского, но и в странах Запада. В Белом доме уже обсуждают передачу Киеву ракетного вооружения большой дальности для нанесения ударов по Крымскому мосту и полуострову. Глава Крыма заранее понимал, что нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, в том числе и защите Крыма. Уверен, что все крымчане в этом плане его поддерживают", - сказал Форманчук. Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20230310/aksenov-1856952581.html

россия

республика крым

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, александр форманчук, республика крым, киев, безопасность