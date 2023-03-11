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Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП - РИА Новости, 11.03.2023
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17:16 11.03.2023 (обновлено: 17:48 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/krym-1857236585.html
Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП
Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП - РИА Новости, 11.03.2023
Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП
Создание линии укреплений в Крыму, проводимое по инициативе главы республики Сергея Аксенова, необходимо для готовности к любому развитию событий и... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:16
2023-03-11T17:48
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
александр форманчук
республика крым
киев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Создание линии укреплений в Крыму, проводимое по инициативе главы республики Сергея Аксенова, необходимо для готовности к любому развитию событий и поддерживается крымчанами, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. "Мы же видим, что тема Крыма возвращена в украинскую повестку дня, как связанную с освобождением так называемых "оккупированных" территорий. Это уже всерьез становится манией не только Зеленского, но и в странах Запада. В Белом доме уже обсуждают передачу Киеву ракетного вооружения большой дальности для нанесения ударов по Крымскому мосту и полуострову. Глава Крыма заранее понимал, что нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, в том числе и защите Крыма. Уверен, что все крымчане в этом плане его поддерживают", - сказал Форманчук. Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20230310/aksenov-1856952581.html
россия
республика крым
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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, александр форманчук, республика крым, киев, безопасность
Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Александр Форманчук, Республика Крым, Киев, Безопасность
Население поддерживают строительство фортификаций в Крыму, заявили в ОП

ОП Крыма: население поддерживает строительство фортификационных линий на полуострове

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Создание линии укреплений в Крыму, проводимое по инициативе главы республики Сергея Аксенова, необходимо для готовности к любому развитию событий и поддерживается крымчанами, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
"Мы же видим, что тема Крыма возвращена в украинскую повестку дня, как связанную с освобождением так называемых "оккупированных" территорий. Это уже всерьез становится манией не только Зеленского, но и в странах Запада. В Белом доме уже обсуждают передачу Киеву ракетного вооружения большой дальности для нанесения ударов по Крымскому мосту и полуострову. Глава Крыма заранее понимал, что нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, в том числе и защите Крыма. Уверен, что все крымчане в этом плане его поддерживают", - сказал Форманчук.
Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент РФ Владимир Путин.
О квартире Зеленского, беспилотниках и населении Крыма: полная версия интервью Сергея Аксенова - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Сергей Аксенов: все центральные объекты Крыма максимально защищены
10 марта, 13:00
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинАлександр ФорманчукРеспублика КрымКиевБезопасность
 
 
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