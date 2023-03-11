https://ria.ru/20230311/krym-1857184318.html

В Крыму предложили расследовать преступления Киева против русскоязычных

В Крыму предложили расследовать преступления Киева против русскоязычных - РИА Новости, 11.03.2023

В Крыму предложили расследовать преступления Киева против русскоязычных

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать комитет по расследованию преступлений против русскоязычного населения на Украине. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T08:47

2023-03-11T08:47

2023-03-11T09:00

владимир константинов

россия

республика крым

служба безопасности украины

киев

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать комитет по расследованию преступлений против русскоязычного населения на Украине. "Нужно создать в России комитет для расследования этих преступлений, уделить этой проблеме серьезнейшее внимание. Фактически население бывшей Украины подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку. Все русское было ему подвергнуто", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, прошло девять лет после госпереворота на Украине, многие преступления той поры уже подзабыты. "Многие забыли об убийствах, которые были совершены в Киеве во время прихода к власти преступников, когда убивали оппозиционеров. Убийства совершались по всей стране, их совершали нацгруппировки по заказу СБУ, поэтому они нигде не фиксировались. Сегодня эти преступления на подконтрольных Киеву территориях продолжаются. Мы только по отдельным сообщениям знаем об этом. Потому что люди боятся говорить", - сказал глава парламента. По его словам, расследование преступлений против русскоязычных, начиная с провозглашения независимости Украины, – это серьезный вопрос, по которому необходимо провести трибунал. "Он имеет важнейшее международное значение — чтобы и другим русофобам неповадно было. Но мы пока мало уделяем этому внимания, мало о предстоящем трибунале говорим. Ведь от преступного режима пострадали тысячи и тысячи людей, судьбы многих сегодня неизвестны", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230310/krym-1856966016.html

https://ria.ru/20230310/krym-1856908114.html

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республика крым

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир константинов, россия, республика крым, служба безопасности украины, киев, украина, безопасность